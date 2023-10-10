شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد فيتامين أ عديدة.. كيف تحصل عليه من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فيتامين أ أحد أهم الفيتامينات الهامة للجسم لأداء وظائفه بشكل مثالي ومتكامل، ولا ينتج الجسم فيتامين أ إلا بتناول الطعام الذى يحتوي عليه، لذا لابد من الاهتمام بالتركيز على الطعام الذي يكون غنيا به.

وفقا لتقرير نشر بموقع health direct فإن فيتامين أ. من الفيتامينات التى يجب أن نفتش عنها من مصادرها الغذائية، ويوجد في اللبن بأنواعه وفى منتجات الالبان خاصة كاملة الدسم منها والتي تمد الجسم أيضا بالكالسيوم والبروتين المطلوب للبناء وصحة العظام، فهذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين تساعد على سد الاحتياج اليومي الأساسي منه، لذا عليك بالاهتمام بتناولها يوميا.

وكذلك يوجد فيتامين أ في الزبادي، وفي الكبد الذي يعد مصدرا غذائيا أساسيا لهذا الفيتامين، فالطبق الصغير من الكبد المطبوخ يحتوي على حوالي ٦٦٠٠ جرام من الفيتامين، وهي حصة كبيرة وهامة ومركزة منه.

ويوجد أيضا فيتامين أ فى الأسماك بأنواعها بنسب مختلفة، كما يوجد بنسبة جيدة في السبانخ ، وكذلك فى الجزر، والقرع، والشمام.

ينصح التقرير كذلك بضرورة الاهتمام بطهي الطعام بطريقة جيدة وصحية بالشواء أو السلق والتقليل من إدخال الزيوت والقلي، واتباع نظام غذائي متوازن وصحي، هذه المنظومة المتكاملة الصحية تساعد على الحصول الأمثل والامتصاص الصحيح لفيتامين أ من مصادره الغذائية وتكونه في الجسم والاستفادة منه بشكل مثالي.