التعرف على الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة

إذا كنتِ أماً؛ فمن المحتمل أنك تعرّفتِ على صعوبات التعامل مع طفل مريض.. في حين أن العديد من هذه الأمراض مزعجة، إلا أنها لحسن الحظ ليست خطيرة عادةً.. ومع ذلك، يجب أن تعرفي أساسيات الأمراض الأكثر شيوعاً التي قد يصاب بها طفلك، كما يسردها لك الأطباء والمتخصصون.

1 - نزلات البرد

ليس من المستغرَب أن تكون نزلات البرد من أكثر أمراض الطفولة شيوعاً.. تنجم نزلات البرد عن فيروسات تنتشر بسهولة في البيئات التي يكون فيها الأشخاص على اتصال وثيق ببعضهم البعض.. لا يوجد علاج لنزلات البرد، ولكن يمكن علاجها بأدوية لا تستلزم وصفة طبية، يمكنك سؤال الطبيب عنها؛ للتحكم في الأعراض مثل: الحمى أو آلام العضلات أو الصداع.

2 - الأنفلونزا

الأنفلونزا، هي نوع من الفيروسات ينتشر بسهولة عندما يسعل أو يعطس المصابون.. يتميز مرض الطفولة الشائع هذا بأعراض تشمل: الحمى والتهاب الحلق والتعب وآلام الجسم والقشعريرة، يمكن علاج معظم الحالات في المنزل، عن طريق إدارة الأعراض بالأدوية والسوائل والراحة.

3 - التهابات الأذن

تعَد التهابات الأذن من أكثر أمراض الطفولة شيوعاً.. وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)؛ فإن الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالتهابات الأذن عن البالغين، يمكن أن تكون التهابات الأذن ناجمة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، تترافق مع الحمى والتهيُّج وصعوبة النوم وشد الأذن.

كما يمكنك تقليل خطر إصابتك أنتِ وأطفالك بالأنفلونزا عن طريق التأكد من حصول الجميع على لقاح الأنفلونزا كل عام.. لا يضمن الحصولُ على لقاح الأنفلونزا عدمَ إصابتك بالمرض، ولكنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسلالات الأكثر شيوعاً، وقد يقلل من شدة أعراض الأنفلونزا ومدتها إذا مرضتِ.

4 - التهاب الشعب الهوائية

يحدث التهاب الشُعب الهوائية عندما تنتفخ المسالك الهوائية في الرئتين وتُنتج مخاطاً في الرئتين، وهذا يسبب السعال، وألماً في الصدر، والتعب، والصداع، وآلاماً في الجسم، والتهابَ الحلق.. وفقاً للأطباء؛ فإن معظم حالات التهاب الشُعب الهوائية، ناجمة عن فيروس يحدث غالباً بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

5 - آر إس في

وهو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ويُعتبر مرضاً شائعاً يصيب الأطفال ويؤثر على الجهاز التنفسي.. يسبب أعراضاً خفيفة تشبه أعراض نزلات البرد لدى معظم الأطفال والبالغين، بما في ذلك: الحمى والسعال وسيلان الأنف والعطس.. ومع ذلك، عند الرُضّع الصغار وكبار السن، يمكن أن يكون الأمر أكثر خطورة، يمكن أن يسبب التهاباً في الشُعب الهوائية ويؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

6 - مرض اليد والقدم والفم

مرض اليد والقدم والفم (HMFD) مُعدٍ للغاية، ولكنه ليس خطيراً جداً في العادة، وهو أكثر شيوعاً عند الرُضّع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.. ومع ذلك، يمكن للأطفال الأكبر سناً والبالغين الحصول عليه.. تشمل الأعراض: الطفح الجلدي والحمى وتقرحات الفم، وأعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا.

7 - التهاب الملتحمة

يُعرف التهاب الملتحمة بالاسم الأكثر شيوعاً "العين الوردية"؛ حيث تشمل العلامات الواضحة للعين الوردية: الاحمرار والإفرازات والحكّة والتورُّم في إحدى العينين أو كلتيهما.. هناك أسباب متعددة، ولكن النوع المُعدي من التهاب الملتحمة، يحدث بسبب دخول بكتيريا أو فيروس إلى العين.. قد يعالج طبيب الأطفال العين الوردية باستخدام مرهم مضاد حيوي أو قطرات العين.

8 - التهاب الجيوب الأنفية

ينجُم عن تراكم السوائل في الجيوب الأنفية؛ مما يسمح للجراثيم (البكتيريا والفيروسات) بالنمو. معظم حالات التهاب الجيوب الأنفية سببها الفيروسات، وتشمل الأعراض: سيلان الأنف وانسداد الأنف والصداع والضغط أو الألم في الوجه وتقطير الأنف الخلفي (أيْ تقطر المخاط في الحلق) والتهاب الحلق والسعال ورائحة الفم الكريهة.

9 - التهاب الحلق

يحدث التهاب الحلق بسبب بكتيريا تسمى العقدية المقيحة التي تدخل الأنف والحنجرة، تسبب التهاب الحلق والحمى وتورم اللوزتين وآلاماً في المعدة.. إذا كان طفلكِ يعاني من هذه الأعراض؛ فيجب عليكِ مراجعة طبيب الأطفال حتى يتمكن من إجراء اختبار البكتيريا، وعلاجه بالمضادات الحيوية.

10 - التهاب المعدة والأمعاء

يُعرف التهاب المعدة والأمعاء أيضاً باسم أنفلونزا المعدة، لكنه ليس أنفلونزا على الإطلاق، ولكن مثل الأنفلونزا، يحدث بسبب فيروس يمكن أن ينتشر بسرعة.. وتشمل الأعراض: الغثيان والقيء والإسهال.

عادةً، تمر الأعراض خلال بضعة أيام، ويشمل العلاج: الراحة وإعطاء السوائل لتجنُّب الجفاف بسبب القيء والإسهال.

متى يجب استدعاء طبيب الأطفال؟

العديد من أمراض الطفولة الشائعة تنتهي من تلقاء نفسها، أو تُشفى بالراحة والأدوية.. ومع ذلك؛ فإن بعض الأعراض تشير إلى أنه يجب عليكِ الاتصال بطبيب طفلك.. اطلبي المشورة الطبية إذا كان طفلكِ:

يعاني من ضعف الجهاز المناعي، أو مرض السكري، أو الربو، أو أيّ مرض مزمن آخر.

تظهر عليه علامات الجفاف.

يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

يعاني من صعوبة في التنفس.

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