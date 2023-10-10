أضرار جلوس الطفل الرضيع مبكراً ومتى يكون مستعداً لهذه المهارة

جلوس الطفل بشكل مستقل هو مهارة يتقنها العديد من الأطفال في عمر 7 إلى 9 أشهر، وقد يكون طفلك قادراً على الجلوس في وقت مبكر من عمر 6 أشهر، مع القليل من المساعدة، وسيشعر طفلك بالحماس، لأنه يدخل عالماً جديداً تماماً من اللعب والاستكشاف. كما أنه يجعل وقت تناول الطعام أسهل وهذا ما يعطيه فرصة جديدة لرؤية محيطه، تابعي معتا ما ينصحك به الأطباء عن الوقت المناسب لجلوس طفلك، وأضرار الجلوس المبكر.

من المحتمل أن يكون الأطفال الذين يقتربون من مرحلة الجلوس المستقل، أي ما يقرب من 7 إلى 9 أشهر، قادرين على التدحرج في كلا الاتجاهين. وقد يكون البعض منهم يتنقل ذهاباً وإياباً استعداداً للزحف، لكن إليك علامات استعداد طفلك للجلوس.

علامات قد تكون طفلك مستعداً للجلوس

1 – في حال كان طفلك مستعداً للجلوس إذا كان لديه تحكم جيد في رأسه. ستكون الحركات الجسدية الأخرى أيضاً أكثر تحكماً وقوية.

2 – إذا دفع الطفل المستعد للجلوس نفسه للأعلى عند الاستلقاء على وجوهه للأسفل، ربما يكون قد تعلم التدحرج.

3 - قد يبدأ طفلك بالجلوس لفترات قصيرة من الوقت إذا وضعته في وضع مستقيم. في هذه المرحلة المبكرة، من المهم دعم طفلك حتى لا يسقط.

4 – إذا جرّب دفع نفسه، إلى طريقة الحامل ثلاثي الأرجل، وقام بدعم نفسه بإحدى يديه أو كلتيهما على الأرض.

ما يمكنك فعله لمساعدة طفلك على الجلوس

الممارسة تؤدي إلى الكمال، لذا فإن منح الطفل فرصاً للجلوس في حالة مستقيمة قد يساعده على اكتساب القوة اللازمة للجلوس بشكل مستقل.

حيث يتطلب الجلوس بشكل مستقل تحولات في وزن الطفل، بشكل متحكم فيه من اليسار إلى اليمين، وإلى الأمام والخلف. هذا يعني أن الأمر يتطلب الكثير من القوة والتمرين على التحرك في كل تلك الاتجاهات المختلفة للقيام بذلك بشكل صحيح، ولمساعدة طفلك على تعلم الجلوس افعلي ما يلي:

1 - امنحي طفلك الكثير من ممارسات التجربة وابقيه على مقربة منك، ولكن دعيه يستكشف ويجرّب أساليب مختلفة في حركات جسده.

2 – ضعيه لوقت طويل على الأرض، فذلك يعزز الاستقلالية لديه، وبدلاً من وضع طفلك في حالة الجلوس. العبي معه على الأرض باستخدام الألعاب المناسبة لعمره، على الأقل مرتين أو ثلاث مرات يومياً.

3 - اجلسي طفلك على حضنك أو بين ساقيك على الأرض على بطانية ناعمة. يمكنك قراءة الكتب له، وغناء الأغاني، وتجربة ألعاب حركية مختلفة، مثل "الخشب".

4 - بمجرد أن يصبح أكثر استقلالية، ضعي وسائد أو حشوات أخرى حوله أثناء الإشراف عليه وهو يتدرب على الأرض، وليس على الأسطح المرتفعة.

ما هي العلاقة بين وقت البطن والجلوس؟

يعد وقت الاستلقاء على البطن أحد العناصر الأساسية المهمة للجلوس. إذا كان طفلك لا يحب اللعب على بطنه لفترات طويلة من الوقت، فابدأي ببضع دقائق عدة مرات يومياً.

تأكدي من حصول طفلك على راحة جيدة ولديه حفاضة نظيفة. استلقي على بطنك أيضاً، بحيث تكونين في مستوى عين طفلك. رؤية وجهك قد تحفزه على البقاء في هذا الوضع لفترة أطول.

يمكنك أيضاً تجربة وضع مرآة ناعمة على الأرض حتى يتمكن طفلك من رؤية وجهه. يمكنك العثور على مرايا وقت الاستلقاء على البطن عبر الإنترنت أو في معظم متاجر مستلزمات الأطفال. وعندما يعتاد الطفل على هذه الجلسة، يمكنك زيادة المدة التي يقضيها فيها ببطء.

هل يستطيع طفلي استخدام مقعد الأطفال بأمان؟

بالتأكيد رأيت مقاعد أطفال مختلفة في السوق. على سبيل المثال، يعد مقعد بامبو خياراً شائعاً بين الآباء وهو مناسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 9 أشهر، أو بمجرد أن يتمكن الطفل من رفع رأسه. إنها مصنوعة من مادة مقولبة تلتف حول جسم طفلك لدعم الجلوس.

الغرض من مقعد بامبو أو أي مقعد أطفال آخر ليس مساعدة طفلك على تطوير مهارات الجلوس، وهو ما سيفعله بنفسه. بدلاً من ذلك، بل المقعد مصمم للحفاظ على استقرار طفلك في مواقف معينة، مثل الرضاعة.

تأكدي من اتباع التعليمات واستخدام المقعد بشكل صحيح، مع ربط الأشرطة. وتجنبي الأسطح العالية لتقليل خطر السقوط. يجب استخدام المقاعد لفترة محدودة فقط، عندما تحتاجين إلى إبقاء طفلك في وضع مستقيم وثابت، كما هو الحال أثناء تناول الوجبات.

واعلمي أن طريقة الجلوس مبكراً جداً أو لفترات طويلة من الوقت، قد تتعارض مع تطور مهارات طفلك، بمعنى آخر، على الرغم من أن طفلك قد يجلس في وضع مستقيم، إلا أنه لا يعمل على التحكم في الجذع والرأس الذي سيتطور بشكل أفضل عندما يمارس حركات الجسم الجديدة بمفرده.

وبدلاً من دعم طفلك عندما يبلغ من العمر 3 أشهر، فكّري في الانتظار حتى يقترب طفلك من الوصول إلى مرحلة الجلوس لاستخدام مقعد الطفل. وذلك بين 6 و8 أشهر. ولا تعتمدي على هذا المقعد كأداة الطفل الوحيدة للتمرين.

ما هي تعليمات سلامة الجلوس؟

عندما يتعلم طفلك للتو كيفية الجلوس مع الدعم، قد ترغبين في الجلوس معه بين ساقيك بحيث تدعميه من جميع الجوانب. يمكنك أيضاً استخدام الوسائد كدعائم، لكن لا تتركي طفلك دون مراقبة عند دعمه، وعلى الرغم من أن طفلك قد لا يتجول بعد، إلا أن الجلوس هو علامة على أنه لا بد لك من حماية منزلك استعداداً لمزيد من الحركة. وافعلي الآتي:

1 – استخدمي أبواباً مصممة خصيصاً لمخارج في جميع الغرف.

2- ابحثي على أشياء مثل، أقفال الخزائن وأقفال المراحيض، ومثبتات الأثاث وبوابات الأطفال، وغيرها من مستلزمات حماية الأطفال في معظم المتاجر الكبيرة ومتاجر الأجهزة.

3 - ابعدي أي مخاطر اختناق أو مواد سامة أو غيرها من العناصر الخطرة بعيداً عن متناول الطفل، واجلسي على الأرض بمستوى طفلك للبحث عن المخاطر المحتملة.

4 - بمجرد جلوس الطفل، اضبطي مرتبة سريره على ارتفاع أقل، لأنه سيسحب نفسه ويمارس مهاراته الحركية في جميع الأوقات المختلفة من اليوم، حتى عندما يجب أن ينام.

5 - اربطي أحزمة الأمان على الكراسي العالية وأجهزة الجلوس الأخرى. الجلوس بشكل مستقل يتطلب الكثير من القوة. وقد يحتاج طفلك إلى دعم إضافي من الأشرطة. ولا تضعي المقاعد على أسطح مرتفعة أو في الماء أو بالقرب منه.

ماذا يجب أن تفعلي إذا كنت تشكين في حدوث تأخر في النمو؟

1 - تأكدي من حضور زيارات منتظمة مجدولة لمراقبة نمو طفلك وتطوره. وإذا لم يجلس الطفل بمفرده بحلول عمر 9 أشهر، فاتصلي بطبيب الأطفال الخاص بك.

2 – اعلمي أنه يختلف النمو من طفل لآخر، ولكن قد يكون هذا علامة على تأخر كبير في المهارات الحركية.

3 – إذا كانت عضلات، ورغم ذلك فإن حركاته مرنة، ولا يسيطر على رأسه، ولا يتمكن من الوصول للأشياء أو إحضارها إلى الفم، عليك مراجعة الطبيب بالتأكيد.

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