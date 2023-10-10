أغرب طرق التخسيس ستساعدكِ على خسارة الوزن أسرع

يبحث الكثيرون عن الطريقة المثالية لخسارة الوزن والحصول على قوام مثالي، وخصوصاً العروس الباحثة عن الرشاقة، ولكن مع اختلاف وتعدد أنظمة التخسيس أصبح من الصعب اختبار نظام غذائي مُحدد يساعد على التخسيس في وقت قياسي.

في الآتي نطلعك على بعض الحيل والطرق الغريبة وغير الشائعة التي يُمكن اتباعها مع نظام غذائي يناسبكِ للتخسيس والحصول على نتائج سريعة:

-تناول الطعام أمام المرآة

احرصي على تعليق مرآة في مكان تناول الطعام؛ فقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول الطعام أمام المرايا يقلل من كمية الطعام التي يتناولها الأشخاص بمقدار الثلث تقريباً.

في دراسة اختبار الذوق، التي نشرت في مجلة جمعية أبحاث المستهلك، اختار 185 طالباً جامعياً بين كعكة الشوكولاتة وسلطة الفاكهة، ثم قاموا بتقييم مذاقها في غرفة بها مرآة أو بدون مرايا حولها، فوجدت الدراسة أن أولئك الذين اختاروا كعكة الشوكولاتة قيموها بأنها أقل لذة في الغرفة التي بها مرآة، مقارنة بأولئك الذين لا توجد مرايا حولهم، ومن اللافت أيضاً أن وجود المرآة لم يغير طعم سلطة الفواكه.

-رائحة الفانيليا

أشعلي شمعة برائحة الفانيليا بعد العشاء، وفقاً لإحدى الدراسات، فإن رائحة الفانيليا تساعد على تجنب الحلوى.

-تناول وجبة الإفطار

وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم في اليوم، حيث إن وجبة الإفطار عالية الطاقة تعزز فقدان الوزن، كما أنها تُحسّن نسبة السكر في الدم المرتبطة بمرض السكري.

يتضمن النظام الغذائي عالي الطاقة وجبة إفطار كبيرة، وغداء متوسطاً، وعشاء صغيراً، فيما يتضمن النظام الغذائي التقليدي ست وجبات صغيرة موزعة بالتساوي على مدار اليوم.

وفي إحدى الدراسات، فقدت المجموعة التي اتبعت نظاماً غذائياً عالي الطاقة ما متوسطه 11 رطلاً في ثلاثة أشهر! بينما أولئك الذين تناولوا ست وجبات اكتسبوا حوالي 3 أرطال.

- شمّ رائحة الطعام

حاولي شمّ طعامكِ قبل تناوله، فقد أظهرت إحدى التجارب التي شملت 3000 متطوع أنه كلما شمَّ الأشخاص طعامهم، قل جوعهم.

-اتباع نظام دايت مع الأصدقاء

حاولي اتباع نظام غذائي مع أحد أصدقائكِ، حيث أظهرت الأبحاث أن مشاركة شخص آخر في الدايت يمكن أن تزيد من فرص نجاحكِ في إنقاص وزنكِ بشكل أسرع.

-شرب القهوة

قد يساعدك فنجان القهوة الصباحي أيضاً على التخلص من الوزن الزائد، إذ يؤكد العلماء أن القهوة قد تثبط الشهية وتحفز توليد الحرارة، وهي عملية تسرّع عملية التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى السيطرة على زيادة الوزن، تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض السكري.

-إطفاء الأضواء أثناء النوم

تأكدي من النوم وأضواء المنزل مطفأة، إذ وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينامون على ضوء أو أمام التلفاز يزيد لديهم خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 22%.

-تناول الحساء قبل الوجبة

قد يقلل تناول الحساء قبل الوجبة من السعرات الحرارية بنسبة 20 بالمائة وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا. وتشجع هذه الدراسة على اختيار الحساء بحكمة، عن طريق اختياره منخفض السعرات الحرارية يعتمد على المرق، ويضيف حوالي 100 إلى 150 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، لأن الحساء ذا السعرات الحرارية العالية والحساء الذي يحتوي على الكريمة يمكن أن يزيد إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة.

-مضغ العلكة

يمكن أن يساعد مضغ العلكة في التخسيس، خاصة عند التعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتوقع الإفراط في تناول إحدى الوجبات.

لذلك إذا شعرتِ بالرغبة في الإفراط في تناول الوجبات السريعة، شتتي عقلكِ بإشباع براعم التذوق في فمكِ عن طريق مضغ العلكة.

-تناول الفيتامينات المتعددة

في حين أنه قد لا يكون هناك حبة سحرية لإنقاص الوزن، إلا أن تناول الفيتامينات المتعددة قد يكون مفيداً بشكل كبير، حيث تشير دراسة في المجلة الدولية للسمنة إلى أن المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات والمعادن يمكن أن تقلل من وزن الجسم وتحسّن الدهون.

وقد تكون النتيجة مرتبطة بزيادة استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون، وهي العمليات التي قد تتعرّض للخطر في حالة نقص العناصر الغذائية.

-الحصول على ساعات نوم كافية

الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في خسارة الوزن، إذ يساعد النوم الكافي على الحدّ من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتنظيم هرمونات الجوع، وزيادة الطاقة للحفاظ على النشاط طوال اليوم.

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