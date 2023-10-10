10 علاجات طبيعية مجربة لحساسية عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال

يشير عدم تحمل اللاكتوز إلى عدم قدرة الأطفال على هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، وعادة ما تتطور هذه الحالة إذا كان الجسم غير قادر على إنتاج إنزيم يسمى اللاكتاز، وهو الإنزيم المسؤول عن هضم اللاكتوز بكمية كافية.

في بعض الأحيان، يمكن أن يصاب الطفل بعدم تحمل اللاكتوز أيضاً؛ بسبب عدوى في الأمعاء عندما يصل اللاكتوز غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة ويتفاعل مع البكتيريا الموجودة، مما يسبب الحموضة والغازات لدى الطفل، وتظهر الأعراض عادة بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول الطفل للحليب.

لذا تبحث الأمهات عن علاجات لتخفيف أعراض حساسية عدم تحمل اللاكتوز لدى أطفالهن، خاصة أن الحليب مهم لتطور ونمو الطفل. إليكِ علاجات طبيعية لحساسية عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال، كما ذكرها اختصاصيو موقع "هيلث لاين"

أعراض حساسية عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال

بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، غالباً ما يكون عدم تحمل اللاكتوز حالة مؤقتة، وليس علامة على أن عدم تحملهم سيستمر إلى الأبد. تشمل أعراض عدم تحمل اللاكتوز:

فقدان الشهية.

انتفاخ المعدة.

الغازات.

البكاء والتهيج.

براز رخو أو إسهال.

الطفح الجلدي.

عدم زيادة الوزن.

ظهور دم في البراز.

القيء.

يمكن أن يحدث هذا في حدود 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول أطعمة تحتوي على اللاكتوز.

علاجات طبيعية تساعد على علاج عدم تحمل اللاكتوز

1. الزنجبيل

من الطرق الطبيعية لعلاج عدم تحمل اللاكتوز تناول الزنجبيل؛ لأنه مفيد جداً في الحد من مشاكل الجهاز الهضمي الناجمة عن عدم تحمل اللاكتوز أو الهضم، كما أنه يمكن أن يقلل من الغثيان والغازات في البطن بشكل فعال.

يمكنك تناول نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل، وإضافة عصير الليمون، ورشة من الملح الأسود، واخلطيها جيداً، وقدمي هذا الخليط للطفل قبل ساعة من تناول الحليب.

2. تناول حصص صغيرة

يمكن لمعظم الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات اللاكتوز تناول حوالي نصف كوب من الحليب في المرة الواحدة دون ظهور أي أعراض، حتى لو كان الطفل لا يستطيع تحمل كوب من الحليب في الصباح، فلا يزال بإمكانك إعطاء ثلث الكوب في الصباح وثلث كوب بعد الظهر، وثلث كوب ليلاً. يمكن أن يساعدك الالتزام بحصة صغيرة على التحكم في عدم تحمل اللاكتوز بشكل فعال.

3. نظام غذائي غني بالكالسيوم

بما أن تناول الحليب يمثل مشكلة بالنسبة للطفل، يمكنك إضافة الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم؛ مثل البروكلي واللوز وغيرهما في نظام الطفل الغذائي، فيعد البروكلي غنياً بالكالسيوم والألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات أ، سي، ه، ك، وفيتامين ب، بما في ذلك حمض الفوليك.

كما تحتوي حفنة من اللوز، تزن حوالي 100 جرام، على 264 ملغم من الكالسيوم، ويعتبر أعلى المكسرات التي تحتوي على نسبة الكالسيوم بين الأنواع الأخرى، كما يعد اللوز مصدراً قوياً للألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم..

4. مسحوق الكاكاو

وفقاً لبعض الدراسات، قد يساعد مسحوق الكاكاو والسكر أو مساحيق الشوكولاتة جسم الطفل على هضم اللاكتوز؛ عن طريق إبطاء معدل إفراغ المعدة. كلما كانت عملية التفريغ أبطأ، قل اللاكتوز الذي يدخل إلى جسم في وقت واحد، وبالتالي الحد من أعراض حساسية الحليب.

5. الزعفران

يعتبر الزعفران أحد أفضل العلاجات المنزلية لعدم تحمل اللاكتوز، والسبب هو أن الزعفران يمكن أن يغطي طبقات المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون، كما أنه يدعم الجهاز الهضمي الصحي، بالإضافة إلى ذلك فإن الزعفران فعال في التخلص من تكوين الغازات في الأمعاء وتخفيف آلام المعدة التي تعرف بالأعراض الجانبية لعدم تحمل اللاكتوز. اخلطي كمية من الزعفران في الحليب وقدميها للطفل.

6. عصير الليمون

يساعد عصير الليمون على عدم تحمل اللاكتوز؛ بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة أو الأحماض أو الخصائص العلاجية للسرطان، ولكنه يساعد على علاج آلام المعدة الناتجة عن عدم تحمل اللاكتوز. أضيفي عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ، وأضيفي بعض العسل للتحلية وقدميه لطفلك قبل كل وجبة.

7. خل حمض التفاح

يمكن أيضاً استخدام خل التفاح في علاج الأطفال المرضى بحساسية عدم تحمل اللاكتوز، لذا قومي بخلط ملعقة من خل التفاح في كوب من الماء، واجعلي الطفل يتناوله مرة واحدة يومياً.

8. الزبادي وا

تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم بشكل عام على كميات أقل من اللاكتوز مقارنة بالمنتجات قليلة الدسم وغير الدهنية، حيث تنظم الدهون مرور اللاكتوز في الجهاز الهضمي.

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يساعد على تفتيت اللاكتوز وتخفيف الانزعاج الهضمي. يمكنك أيضاً تقديم الجبن كامل الدسم والأجبان الصلبة القديمة مثل الشيدر والجبن السويسري.

9. بدائل الحليب

يجب البحث عن البدائل الصحية للحليب، مثل حليب جوز الهند، وحليب الصويا، وحليب اللوز، وحليب الأرز، وحليب الشوفان، وغيرها. إذا لم يكن الطفل معتاداً على مذاق هذه الاختيارات، فابدئي بإضافة أي منها كبديل للحليب في البودنج والمخبوزات الأخرى.

10. البرتقال

يتمتع البرتقال بالعديد من الفوائد الصحية، والتي قد تكون أكثر من تلك الموجودة في الفواكه، مثل الليمون واليوسفي؛ بسبب وجود فيتامين سي.

يعد البرتقال مفيداً أيضاً في عدم تحمل اللاكتوز، لذا كل ما عليك القيام به هو تضمين البرتقال في الوجبة اليومية للطفل.

علاوة على ذلك، يحتوي البرتقال على الألياف التي لها دور حيوي في عملية الهضم ومحاربة الإصابة بالإمساك ومتلازمة القولون العصبي، وهو أحد الأعراض الشائعة لحساسية عدم تحمل اللاكتوز.

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