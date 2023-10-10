شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تساقط الشعر وطرق الوقاية.. متى يجب زيارة الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن الشعر يتساقط وينمو باستمرار، غالبًا ما يمر تساقط الشعر دون أن يلاحظه أحد، وقد يكون سبب تساقط الشعر عادات نمط الحياة، أو الوراثة، أو كليهما، كما قد تؤدي بعض الحالات الطبية أيضًا إلى تساقط الشعر.

أسباب تساقط الشعر:

وفقا لموقع " healthline"، هناك أسباب لتساقط الشعر والتي نذكر منها ما يلى :

المبالغة في معالجة شعرك: يشمل ذلك علاجات الألوان والتجعيد والمرطبات.

استخدام منتجات الشعر القاسية: تشمل منتجات الشعر مثل بخاخات الشعر والمواد الهلامية شديدة التثبيت.

تسريحات الشعر الضيقة: سواء كنت تعتمدين على تسريحة شعر مرفوعة أو تسحبين شعرك للأعلى على شكل ذيل حصان، فقد يؤدي ذلك إلى شد شعرك وتكسره من البصيلات، مما يسبب ظهور بقع رقيقة مع مرور الوقت.

عدم الحصول على ما يكفي من بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي: يساعد الحديد وحمض الفوليك والمعادن الأخرى بصيلات الشعر على إنتاج الشعر بشكل طبيعي.

المعاناة من التوتر المزمن: يرتبط التوتر بارتفاع الهرمونات مثل الكورتيزول، الكثير من هرمونات التوتر يمكن أن تؤدي إلى حالة مثل التساقط الكربي، حيث يمكن أن يتساقط شعرك، وتدخل بصيلات الشعر في مرحلة "راحة" طويلة حيث لا ينمو الشعر الجديد.

قد يكون تساقط الشعر أيضًا وراثيًا أو بسبب حالات طبية كامنة، فقد يكون لديك شعر رقيق إذا كنت:

أنجبت مؤخرًا

توقفت مؤخرًا عن تناول حبوب منع الحمل

المرور بتغيرات هرمونية للسيدات

فقدان قدر كبير من الوزن في فترة زمنية قصيرة

تناول أحد أمراض المناعة الذاتية

قصور في الجهاز المناعي

اضطراب جلدي أو عدوى

نقص فيتامين د

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون سبب تساقط الشعر هو:

شد شعرك

اضطرابات الاكل

اتباع نظام غذائي قاسى

العلاجات المنزلية

بعض حالات تساقط الشعر يمكن علاجها في المنزل، ولكن تأكد من التحدث مع طبيبك أولاً.

1. تدليك فروة الرأس

الايجابيات: أسهل طريقة لمحاولة الحصول على شعر أكثر كثافة هي تدليك فروة الرأس

السلبيات: لا يعالج تساقط الشعر الناجم عن الحالات الطبية الأساسية.

2. الزيوت العطرية

الإيجابيات: تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى فعاليته، وتتوفر الزيوت العطرية على نطاق واسع.

السلبيات: هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية، وقد تسبب هذه الزيوت ردود فعل تحسسية.

3. شامبو مضاد للتساقط

الإيجابيات: يمكن دمجه مع تدليك فروة الرأس، وبعض المنتجات متاحة بدون وصفة طبية.

السلبيات: الشامبو المكثف لا يعالج تساقط الشعر وحده، وقد تحتاج إلى وصفة طبية.

4. الفيتامينات المتعددة

الإيجابيات: يمكن أن تساعد الفيتامينات المتعددة في معالجة تساقط الشعر الناتج عن نقص التغذية، وهي متاحة بدون وصفة طبية.

السلبيات: المكملات الزائدة قد تكون ضارة.

5. مكملات حمض الفوليك

الايجابيات: هذه المكملات متوفرة بدون وصفة طبية وقد تعالج نقص حمض الفوليك.

السلبيات: هناك نقص في الأدلة حول فعاليتها.

6. البيوتين

الإيجابيات: البيوتين متاح على نطاق واسع بدون وصفة طبية، وقد يعالج نقص البيوتين.

السلبيات: لا توجد أدلة كافية على أنه يساعد في تخفيف الشعر.

7. أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية

الإيجابيات: تساعد هذه الأحماض الدهنية على مكافحة الالتهابات، وهذه المكملات متوفرة بدون وصفة طبية.

السلبيات: هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

نصائح للوقاية من تساقط الشعر

إذا كان لديك حالة طبية كامنة، مثل الثعلبة البقعية، فإن الحصول على العلاجات الصحيحة من طبيبك قد يساعد في علاج تساقط الشعر.

ولكن، إذا كان الطبيب لا يعتقد أن تساقط شعرك مرتبط لسبب طبي، فقد تكون هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع تساقط الشعر في المستقبل:

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

إذا كنت تدخن، فكر في الإقلاع عن التدخين

تقليل التوتر فقد يعطل دورة نمو شعرك .

اعتني بشعرك من خلال اتباع ممارسة تقنيات جيدة للعناية بالشعر .

متى يجب زيارة الطبيب لعلاج تساقط الشعر

على الرغم من أنه من الشائع فقدان الشعر على مدار اليوم، إلا أنه من الجيد التحدث مع طبيبك إذا كنت تفقد أكثر من 100 شعرة يوميًا.

يجب عليك أيضًا التحدث مع طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن تساقط الشعر المستمر أو انحسار خط الشعر أو إذا لاحظت تساقط الشعر المفاجئ بشكل غير مكتمل، يمكن أن تشير بقع تساقط الشعر إلى حالة طبية كامنة.