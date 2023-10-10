شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طريقة الرضاعة الصحيحة لتجنب إصابة طفلك بالتهابات الأذن الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد المطلب سبع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، أن طريقة الرضاعة الأفقية التى تعتادها الكثير من الأمهات، تزيد من فرص إصابة الطفل بما يسمى بالتهابات الأذن الوسطى، والتي تأتى مصاحبة لنزلات البرد، وتحدث عن طريق انتقال الالتهابات من الأنف للأذن بسهولة بسب هذه الوضعية ، ولذلك يجب تغيير هذه الطريقة والسماح بإرضاع الطفل بزاوية، تجنبا لهذه المخاطر والتي يمكن ان تتسبب في عمل ثقب بطبلة الأذن وضعف فى السمع.

وأضاف استشاري الأنف والأذن والحنجرة في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن التهابات الأذن الوسطى شائعة ومنتشرة خاصة في فصل الشتاء، وأكثر ظهورا بين الأطفال، وتأتى بعد التهابات مجرى الهواء العلوى ومصاحبة لها في اغلب الأحيان ، وبالتالي أى دور برد من الممكن ان يتبعه التهاب في الأذن الوسطى، وهناك عوامل مساعدة تجعل الشخص او الطفل أكثر عرضة لمثل هذه الالتهابات ، مثل المشاكل المزمنة في الانف واللحمية وانسداد الأنف ونقص المناعة ، بالإضافة الى تواجد الأطفال في أماكن تجمعات بدون تهويه كافية مما يجعلهم اكثر عرضة للإصابة .

وعن الأعراض المصاحبة لالتهابات الأذن الوسطى ، أوضح سبع ان الأطفال الأكبر سنا يشتكون من الشعور بألم في داخل الأذن مع ارتفاع درجة الحرارة ، و خاصة مع دور البرد ، وعند زيادة الالتهاب يحدث ثقب بطبلة الاذن ويخرج منه الصديد ، أما بالنسبة للأطفال الرضع فتظهر اعراض ارتفاع الحرارة ، ويكثر الطفل من محاولات شد الأذن .

وعن طرق الوقاية والعلاج يوصى سبع بضرورة تجنب وضع الأطفال الرضع في أماكن مزدحمة وبدون تهوية جيدة ، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية التي تعمل على رفع المناعة بشكل طبيعى ، بالإضافة الى ضرورة تجنب المصابين المياه طول فترة العلاج وخاصة حمامات السباحة ، بالإضافة الى تناول المسكنات وفى حالة زيادة الالتهابات يتم استكمال العلاج بالمضادات الحيوية للقضاء على الميكروب .