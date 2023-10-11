شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصابة بالسكرى..بلاش باديكير ومانيكير لأظافر قدمك اعرفى خطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القدمين، مما يجعل الأشخاص المصابين بالسكرى أكثر عرضة لمشاكل القدم بسبب انخفاض تدفق الدم وتلف الأعصاب، لذا يجب تجنب زيارة صالونات التجميل للعناية بأظافر القدم لما تمثله من خطورة وتخوف من الإصابة بالعدوى، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".









مضاعفات ضعف تدفق الدم في مرض السكري من النوع 2

يمثل ضعف الدورة الدموية مصدر قلق كبير لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من البتر، قد يعاني الأشخاص من الألم أثناء المشي، بالإضافة إلى الوخز أو انخفاض الإحساس في أقدامهم، كما يواجه الأفراد المصابون بداء السكري من النوع 2 أيضًا خطرًا أكبر للإصابة بالتهابات القدم والقروح وتأخر التئام الجروح، يعد تلف الأعصاب، المعروف باسم الاعتلال العصبي، مشكلة رئيسية تزيد من احتمالية البتر.

تعتقد العديد من النساء المصابات بداء السكري أن العناية بالأقدام هي جزء أساسي من روتين العناية بالقدمين، ونصح خبراء الصحة بعدم الحصول على العناية بالأقدام في صالونات التجميل وبدلاً من ذلك، يجب زيارة طبيب الأقدام أو أخصائي تقويم العظام المتخصص في العناية بالقدم من أجل اتباع نظام مناسب للعناية بالقدم.

والسبب وراء هذا الحذر يكمن في حقيقة أن الأشخاص المصابين بداء السكري، وخاصة أولئك الذين يعانون من مستويات سكر في الدم ضعيفة التحكم، معرضون لمشاكل في القدم مثل انخفاض الدورة الدموية وتلف الأعصاب، تقلل هذه الحالات من قدرة القدمين على مكافحة العدوى وتضعف القدرة على الإحساس بالإصابات، أثناء العناية بالأقدام، حتى الجروح والخدوش الطفيفة على الجلد يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

صالونات التجميل

يجب تنظيف وتطهير حمامات القدم بدقة، كما يجب غسل الأدوات الأخرى وتعقيمها جيدًا باستخدام محاليل التطهير أو البخار المضغوط لتعقيم الأدوات، يجب أن يتم تقليم الأظافر بعناية، وتجنب الأظافر القصيرة جدًا التي يمكن أن تؤدي إلى نمو أظافر القدم والعدوى، ينبغي تقريب حواف أظافر القدم بمبرد بدلاً من تركها حادة، من المهم ملاحظة أنه يجب تجنب طلاء أظافر القدم لإخفاء الالتهابات الفطرية بشكل صارم.

تدليك الأطراف السفلية

يجب توخي الحذر نفسه عند التفكير في تدليك الأطراف السفلية في المنتجعات الصحية والمراكز الصحية، يجب على الأفراد المصابين بداء السكري تجنب هذه الخدمات والتشاور مع طبيبك.

إن التحكم السليم في نسبة الجلوكوز في الدم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتغذية الصحية، واستخدام الجوارب الخاصة بمرض السكري، والإقلاع عن التبغ يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية في الأطراف السفلية، إذا كان الشخص لا يزال يرغب في تدليك الأطراف السفلية، فإن طلب المشورة المهنية أمر ضروري لضمان سلامة وفعالية العلاج.

التعرف على علامات ضعف الدورة الدموية لدى مرضى السكري

يمكن أن يكون اكتشاف أعراض ضعف الدورة الدموية أمرًا صعبًا، لكن التعرف المبكر يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك بتر الأطراف، وتشمل المؤشرات التالية: ألم في ربلة الساق أثناء المشي، وهشاشة الأظافر، برودة القدمين، جفاف الجلد أو تشققه (خاصة القدمين)، تساقط شعر القدمين، تغير لون الجلد، بطء التئام الجروح، وخز أو تنميل في القدمين.