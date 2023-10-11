شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم العميق أثبت فعالية فى الوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن النوم العميق قد يكون أحد طرق منع التدهور البطيء في صحة الدماغ والذي قد يؤدي فيما بعد إلى مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، بحسب موقع "ساينس ألرت".

وبناءً على الدراسة التي شملت 62 شخصًا بالغًا من كبار السن ويتمتعون بصحة معرفية، وجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة أن الأفراد الذين يعانون من تغيرات في الدماغ مرتبطة بمرض الزهايمر كان أداؤهم أفضل في اختبارات وظائف الذاكرة بسبب النوم العميق.وكان هذا بغض النظر عن التعليم والنشاط البدني، وهما عاملان إلى جانب الاتصال الاجتماعي المعروف أنهما يساهمان في المرونة المعرفية في سن الشيخوخة.أولئك الذين يعانون من تغيرات مماثلة مرتبطة بمرض الزهايمر والذين فشلوا في الحصول على قدر كبير من النوم العميق لم يكن أداؤهم جيدًا في نفس الاختبارات.

وتشير النتائج، التي نُشرت في مايو من هذا العام، إلى أن الحصول على قدر كبير من النوم العميق يمكن أن يساعد في دعم تراجع الذاكرة الذي يبدأ مع بدء انتشار الخرف.وقال ماثيو ووكر، عالم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا ، وهو مؤلف رئيسي للدراسة: "فكر في النوم العميق وكأنه قارب نجاة يبقي الذاكرة جيدة، بدلاً من تدهورها بسبب مرض الزهايمر".وأضاف ووكر: " هناك طرق يمكننا من خلالها تحسين النوم، حتى عند كبار السن".

وتكرر الدراسة الجديدة الأبحاث السابقة التي وجدت تراكم بروتينات أميلويد بيتا في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، لكن قلة النوم هي عامل خطر وأحد أعراض مرض الزهايمر، مما يجعل من الصعب التمييز بين السبب والنتيجة.

قد تكون بروتينات أميلويد بيتا المتكتلة مجرد علامة على مرض الزهايمر، وليس السبب الجذري له.

تُستخدم مستويات بروتينات أميلويد بيتا بشكل شائع كعلامة على مرض الزهايمر، حيث تشير الأبحاث إلى أنها - وبروتين آخر يسمى تاو - يمكن أن يبدأا في انسداد خلايا الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض.

وجدت الأبحاث السابقة لمجموعة ووكر أن مستويات كبيرة من أميلويد بيتا المتراكم في أدمغة كبار السن يمكن أن تعطل النوم العميق - المعروف أيضًا باسم نوم الموجة البطيئة لحركة العين غير السريعة - وتضعف وظيفة الذاكرة.