شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية تضمن لك إنقاص الوزن.. استشارى تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن هدف يسعى إلى تحقيقه الكثيرون، ويمكن ممارسة عدد من العادات اليومية لضمان إنقاص الوزن، عن طريق إجراء تغييرات يومية صغيرة، من خلال ممارسة هذه التغييرات في نمط الحياة لفترة من الوقت فإنها تساعد على إنقاص وزنك، في هذا التقرير نتعرف على العادات اليومية التي تضمن لك إنقاص الوزن.

وقال الدكتور بيشوى نان، استشارى التغذية والعلاج الطبيعى وماجستير التغذية بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365" أن المشى يومياً لمدة نصف ساعة يجب أن تكون عادة يومية تساعدك على إنقاص الوزن.

وأوضح أنه يجب تناول وجبة سناكس خفيفة بين الوجبات الرئيسية كل 3 ساعات، ويجب أن تكون هذه الوجبة صحية بحيث تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء ولا تضطر لتناول أي طعام غير صحى إذا شعرت بالجوع.وتابع قائلاً أن شرب كوب ماء كبير كل ساعة يساعد أيضاً في إنقاص الوزن، ويعزز معدل حرق الدهون في الجسم.

وأكد أن تناول الطعام بانتباه وتركيز يساعد على شعورك بالشبع في الوقت المناسب، حيث يستغرق عقلك حوالي 20 دقيقة لتسجيل أنه يشعر بالشبع، من خلال تناول طعامك وأنت جالس، دون تشتيت انتباهك، والاستمتاع بوجباتك بوعي، ستشحذ تلك الإشارات الداخلية التي تشير إلى الجوع والشعور بالشبع.

وأكد أنه يجب عدم تفويت وجبة الإفطار، حيث أثبتت الدراسات أن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يساعدنا على إنقاص الوزن.