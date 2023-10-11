اكتشاف علاج لـ “الوسواس القهري”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اكتشف باحثون من معهد باريس للدماغ، أن استخدام بعض العقاقير المخدرة مثل LSD والسيلوسيبين يساعد في علاج اضطراب الوسواس القهري OCD وتهدئة أعراضه.

ويُعد الوسواس القهري أحد أخطر الاضطرابات العقلية الشائعة، حيث يدفع المصابين به للشعور بعدم التحكم في الأفكار والهواجس والسلوكيات التي قد تتحول إلى سلوكيات عدوانية في حالة عدم التدخل العلاجي.

ويخضع المصابون بالاضطراب غالباً للجلسات العلاجية السلوكية مع تعاطي بعض مضادات الاكتئاب، إلا أن النتائج لا تكون مرضية في كثير من الأحيان حيث لا يستجيب نحو 40% من مرضى الوسواس القهري للعلاج السلوكي المعرفي على الإطلاق.