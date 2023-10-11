وصفات الزنجبيل للتخسيس وحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ترغبن في خسارة وزنك، لا بدّ من اتباع نظام غذائي وتبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال تناول العصائر والفواكه التي تحرق الدهون. الزنجبيل هو شراب تقليدي في الأنظمة الغذائية للتنحيف. وهو يساعد على حرق الدهون وتحسين الهضم ومنع احتباس المياه والإلتهاب. ينقي الزنجبيل الجسم من السموم، لأنه مكون أساسي في مشروبات الديتوكس، ووسيلة فعالة للتخلّص من الدهون، وخصوصاً المتراكمة في الكرش والأرداف.

مشروبات بالزنجبيل للتخلص من دهون البطن

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يمكنك تحضير مشروب يحتوي على الزنجبيل لخسارة الدهون المتراكمة في منطقة الكرش. المكونات سهلة المنال والطريقة سهلة التطبيق.

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الزنجبيل لوقف ثبات الوزن أثناء الرجيم

عند اتباع حمية للتخسيس تنجح الكثيرات في خسارة عدد كبير من الكيلوغرمات الزائدة. إلا أنهن يواجهن بعد ذلك مشكلة ثبات الوزن. ويعني هذا أنهنّ لا يفقدن أيّ كيلوغرام مهما فعلن، وإن واظبن على اتباع الحمية. ويدل على أنهن بلغن مرحلة ثبات الوزن. وفي هذه الحالة يشعرن بالإحباط. ورغم ذلك يمكنهن تخطي هذه المرحلة بسهولة من خلال القيام ببعض الخطوات وأهمها تطبيق وصفة الزنجبيل.



الزنجبيل مع الشاي الأخضر والليمون

يُرفع كوب من الماء النقي مع قطعة من الزنجبيل على النار حتى الغليان، ثم يُضاف عصير ليمونة واحدة، ويُترك الماء حتى يغلي مدة دقيقتين. يُرفع الوعاء من على النار، ثم تُضاف له عبوة من الشاي الاخضر ثم يُحلى بالعسل.

ويُنصح بتناول هذا الشاي مرتين يوميًّا، الأولى على معدة فارغة في الصباح، والثانية في المساء.

الزنجبيل والفلفل الأحمر

يُعد هذا المزيج من أقوى المشروبات التي تؤثر في الدهون وتساعد في إنقاص الوزن، ولكنه مزيج لاذع يحتاج إلى بعض التحمل.

أولاً يُرفع كوب من الماء على النار حتى الغليان، ثم يُزال من على النار وتضاف له فورًا 1/4 ملعقة من مسحوق الفلفل الأحمر، وعصير نصف ليمونة، وأخيرًا 1/2 ملعقة من الزنجبيل، ويُقلب المشروب جيدًا، ثم يتم تناوله.



مشروب الزنجبيل والقرفة

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خليط القرفة والزنجبيل هو خليط ساحر ليس فقط لحرق الدهون، بل لتحسين الجسم بشكل عام؛ فيُعد هذا المزيج بمنزلة مضاد حيوي يحارب العدوى والالتهابات التي قد تصيب بأمراض متعددة.

الزنجبيل والبقدونس

تناولي مشروب البقدونس السحري مرتين يوميًّا . حضّري حزمة من أعواد البقدونس الطازجة مع ملعقة من الزنجبيل الطازج لتحضير مشروب ساحر لإنقاص الوزن.

تُغسل أوراق البقدونس جيدًا، ثم توضع مع الماء داخل الخلاط، وبعد تحويل البقدونس إلى عصير تُضاف له ملعقة الزنجبيل، ويُخلط مرة أخرى، ويُضاف الليمون، ثم يُقسم المشروب على مرتين.

الزنجبيل مع بذور الكتان

ومن الوصفات التي لها أثر قوي في الدهون، الزنجبيل مع بذور الكتان والكمون.

يُوضع خليط بذور الكتان والكمون داخل الميكسر لتتحول البذور إلى مسحوق، ثم تُضاف لها ملعقتان من مسحوق الزنجبيل.

تُضاف ملعقة من المسحوق السابق على كوب من الماء لتناوله في الصباح.

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