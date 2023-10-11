رجيم دوكان لمدة 7 أيام مجرب وسريع المفعول

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من الحميات التي تساعدك على فقدان وزنك وحرق الدهون المتراكمة بسرعة. كل ما عليكِ هو اختيار الرجيم الأفصل والمناسب لك ، كي تحصلين على نتيجة بسرعة. نقدّم لك رجيم دوكان الذي يمكنكِ الاستفادة منه لـ فقدان الوزن خلال سبعة أيام.

خطة وجبة حمية دوكان لمدة 7 أيام



في كل مرحلة من النظام الغذائي، يجب أن تشمل 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزنك يوميا.

ملحوظة: هذه نسخة قصيرة المدى من حمية دوكان. كل ما في الأمر هو إعطاء فكرة تقريبية عن الشكل الذي سيبدو عليه هذا النظام الغذائي ومجموعات الأطعمة التي يمكنك استخدامها.

مرحلة الهجوم:

اليوم الأول:

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تناول 1.5 ملعقة كبيرة من نخالة الشوفان يوميًا.

ملاحظة: يمكنك إضافة الخضار غير النشوية أو الخضار الورقية إلى وجباتك في مرحلة الهجوم باعتدال. اليوم الأول

الإفطار: أومليت (2-3 بيضات) وحصة صغيرة من الجبن قليل الدسم الغداء

الغداء: سلطة صدور الديك الرومي (85-115 جم) مع الخس المبشور (1-2 كوب) والطماطم (1-2، متوسطة الحجم) )

وجبة خفيفة: زبادي يوناني (150 جم)

العشاء: جمبري مشوي (3-4 أونصة) مع الهليون

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اليوم الثاني

الإفطار: 2 بيض مخفوق وسمك السلمون المدخن (85 جم)

الغداء: صدر دجاج مشوي (100 جم)

وجبة خفيفة: زبادي قليل الدسم (150 جم)

العشاء: لحم بقري قليل الدهن مقلي (100 جم)

مرحلة الرحلة:

اليوم الثالث:

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تناول ملعقتين كبيرتين من نخالة الشوفان يوميًا.

الإفطار: زبادي يوناني (150 جم) مع حفنة من التوت الأزرق

الغداء: سلطة تونة (85-115 جم) مع خضار مشكلة وجبة خفيفة

وجبة خفيفة: زبادي قليل الدسم (100 جم)

العشاء: أفخاذ دجاج مشوية (100 جم) مع بروكلي مطهو على البخار والقرنبيط.

اليوم الرابع

الإفطار: سمك السلمون المرقط المدخن (150 جم) مع شرائح الخيار الغداء

الغداء: سمك القد المخبوز (100 جم) مع سلطة جانبية وجبة خفيفة

وجبة خفيفة: جبن قريش (150 جم)

العشاء: لحم خنزير خالي الدهن (85 جم) مع كوسة مقلية وفلفل حلو

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اليوم الخامس

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الإفطار: 2 بيض مخفوق مع السبانخ (1 كوب) والطماطم (1-2، متوسطة الحجم)

الغداء: 3 شرائح سمك السلمون مع جانب من الهليون

وجبة خفيفة: جبن قريش (100 جم)

العشاء: شرائح لحم خالية من الدهون (80 جم) مع كرنب بروكسل المحمص.

مرحلة التوحيد:

اليوم السادس

تناول 2.5 ملاعق كبيرة من نخالة الشوفان يوميًا.

الإفطار: دقيق الشوفان الكامل (150 جم) مع شرائح الفراولة الغداء

الغداء: سلطة الكينوا مع الدجاج المشوي (85-115 جم)

وجبة خفيفة: حصة صغيرة من الفاكهة

العشاء: برجر ديك رومي مشوي (100 جم) مع خبز الحبوب الكاملة والخضروات المختلطة

مرحلة الاستقرار:

اليوم السابع