رجيم دوكان لمدة 7 أيام مجرب وسريع المفعول

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بيروت - نادين محمد - هناك العديد من الحميات التي تساعدك على فقدان وزنك وحرق الدهون المتراكمة بسرعة. كل ما عليكِ هو اختيار الرجيم الأفصل والمناسب لك ، كي تحصلين على نتيجة بسرعة. نقدّم لك رجيم دوكان الذي يمكنكِ الاستفادة منه لـ فقدان الوزن خلال سبعة أيام.
خطة وجبة حمية دوكان لمدة 7 أيام
في كل مرحلة من النظام الغذائي، يجب أن تشمل 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزنك يوميا.
ملحوظة: هذه نسخة قصيرة المدى من حمية دوكان. كل ما في الأمر هو إعطاء فكرة تقريبية عن الشكل الذي سيبدو عليه هذا النظام الغذائي ومجموعات الأطعمة التي يمكنك استخدامها.
مرحلة الهجوم:
اليوم الأول:
- تناول 1.5 ملعقة كبيرة من نخالة الشوفان يوميًا.
- ملاحظة: يمكنك إضافة الخضار غير النشوية أو الخضار الورقية إلى وجباتك في مرحلة الهجوم باعتدال. اليوم الأول
- الإفطار: أومليت (2-3 بيضات) وحصة صغيرة من الجبن قليل الدسم الغداء
- الغداء: سلطة صدور الديك الرومي (85-115 جم) مع الخس المبشور (1-2 كوب) والطماطم (1-2، متوسطة الحجم) )
- وجبة خفيفة: زبادي يوناني (150 جم)
- العشاء: جمبري مشوي (3-4 أونصة) مع الهليون
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اليوم الثاني
- الإفطار: 2 بيض مخفوق وسمك السلمون المدخن (85 جم)
- الغداء: صدر دجاج مشوي (100 جم)
- وجبة خفيفة: زبادي قليل الدسم (150 جم)
- العشاء: لحم بقري قليل الدهن مقلي (100 جم)
مرحلة الرحلة:
اليوم الثالث:
- تناول ملعقتين كبيرتين من نخالة الشوفان يوميًا.
- الإفطار: زبادي يوناني (150 جم) مع حفنة من التوت الأزرق
- الغداء: سلطة تونة (85-115 جم) مع خضار مشكلة وجبة خفيفة
- وجبة خفيفة: زبادي قليل الدسم (100 جم)
- العشاء: أفخاذ دجاج مشوية (100 جم) مع بروكلي مطهو على البخار والقرنبيط.
اليوم الرابع
الإفطار: سمك السلمون المرقط المدخن (150 جم) مع شرائح الخيار الغداء
الغداء: سمك القد المخبوز (100 جم) مع سلطة جانبية وجبة خفيفة
وجبة خفيفة: جبن قريش (150 جم)
العشاء: لحم خنزير خالي الدهن (85 جم) مع كوسة مقلية وفلفل حلو
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اليوم الخامس
- الإفطار: 2 بيض مخفوق مع السبانخ (1 كوب) والطماطم (1-2، متوسطة الحجم)
- الغداء: 3 شرائح سمك السلمون مع جانب من الهليون
- وجبة خفيفة: جبن قريش (100 جم)
- العشاء: شرائح لحم خالية من الدهون (80 جم) مع كرنب بروكسل المحمص.
مرحلة التوحيد:
اليوم السادس
- تناول 2.5 ملاعق كبيرة من نخالة الشوفان يوميًا.
- الإفطار: دقيق الشوفان الكامل (150 جم) مع شرائح الفراولة الغداء
- الغداء: سلطة الكينوا مع الدجاج المشوي (85-115 جم)
- وجبة خفيفة: حصة صغيرة من الفاكهة
- العشاء: برجر ديك رومي مشوي (100 جم) مع خبز الحبوب الكاملة والخضروات المختلطة
مرحلة الاستقرار:
اليوم السابع
- تناول 3 ملاعق كبيرة من نخالة الشوفان يومياً.
- الإفطار: 2 خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو وبيضة مسلوقة الغداء
- الغداء: معكرونة من الحبوب الكاملة (100 جم) مع صلصة الطماطم ولحم البقر المفروم قليل الدهن
- وجبة خفيفة: حصة صغيرة من الخضار
- العشاء: وجبة متوازنة من اختيارك، تتضمن جميع المجموعات الغذائية