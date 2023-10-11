شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الخصوبة وإنقاص الوزن.. اعرف عدد حبات التين الواجب تناولها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التين من أقدم الفواكه في العالم، إنها فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين K وهي مفيدة لصحة القلب، يمكن للمحتوى العالي من الألياف في التين أن يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويبقيه ممتلئًا ويساعد في إنقاص الوزن، يعد التين أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة وقد يمنع أنواعًا معينة من السرطان، وكذلك في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز طول العمر وفقدان الوزن وزيادة الخصوبة ،وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".





فوائد التين

التين قوة غذائية، فهو غني بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن، يساعد المحتوى العالي من الألياف على التحكم في الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء، مما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية، بالإضافة إلى ذلك، يعد التين مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف وقد تساعد في الوقاية من السرطان.

1. يساعد في تخفيف الإمساك

يعتبر التين علاجًا قديمًا لعلاج الإمساك وبالتالي فهو يساعد على تغذية الأمعاء، يعمل التين كملين طبيعي بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان وبالتالي، يسهل عملية الأمعاء، حاول تناول 2 إلى 3 حبات من التين الجاف على الريق للمساعدة في تخفيف الإمساك.

2. يساعد على إنقاص الوزن

غني بالألياف ويعد وجبة خفيفة في منتصف الصباح، خاصة لمراقبي الوزن، التين المجفف يقدم وجبة خفيفة مغذية رائعة، 2 أو 3 حبات من التين المجفف يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على فجوات أطول بين وجبتين.

3. قد يتحكم في ضغط الدم

يتزايد استهلاك الوجبات السريعة يوما بعد يوم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدى إلى خلل في مستويات البوتاسيوم في الجسم، كون التين مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم يمكن أن يحسن مستويات البوتاسيوم بشكل طبيعي وبالتالي قد يتحكم في ضغط الدم.

4. يمكن أن يحسن صحة الجهاز الهضمي

يعتبر التين مصدرًا رائعًا للبريبايوتكس، يمكن أن تدعم البريبايوتكس وظيفة البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام، كونها غنية بالألياف، مما يتيح حركة الأمعاء الطبيعية.

5. التين للخصوبة

عرف أنه فاكهة الحب منذ العصور اليونانية القديمة، حيث اعتبر التين رمزا للخصوبة، تم بحث هذا لاحقًا وتم وصفه بأنه صحيح بناءً على محتواه العالي من الحديد، يلعب الحديد دورًا أساسيًا في عملية الإباضة بأكملها عند الإناث بالنسبة للذكور، قد يؤثر محتواه العالى من الحديد على زيادة جودة الحيوانات المنوية وحركتها، يتم استهلاكه بشكل شائع مع الحليب حتى اليوم لتعزيز الصحة الإنجابية.

6. يمكن أن يحسن صحة القلب

كونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم، يساعد التين على إزالة الدهون الزائدة من الجسم والضغط من القلب، هذا يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين صحة قلبك، إلى جانب هاتين الوظيفتين، يعد التين أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التي لا تقلل فقط من الجذور الحرة ولكنها تساعد أيضًا في تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ لذلك، مما يجعل قلبك أقوى ويتركه يعيش لفترة أطول.