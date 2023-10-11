أسباب سرطان الثدي وأعراضه وأطعمة تحميك من الإصابة به

بيروت - نادين محمد - يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تصيب النساء ويحدث ذلك عندما تتحور خلايا الثدي وتصبح خلايا سرطانية تتكاثر وتشكل أورامًا وحوالي 80% من حالات سرطان الثدي تكون غازية، مما يعني أن الورم قد ينتشر من الثدي إلى مناطق أخرى من الجسم.

أعراض سرطان الثدي

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يمكن أن يؤثر سرطان الثدي الحالة على ثدييك بطرق مختلفة وقد لا يسبب سرطان الثدي أعراضًا ملحوظة أيضًا ومع ذلك هناك بعض الأعراض المميزة للغاية والتي قد تشمل ما يلي:

تغيير في حجم أو شكل أو محيط ثديك.

كتلة قد تبدو صغيرة مثل حبة البازلاء.

كتلة أو سماكة في ثديك أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط تستمر خلال الدورة الشهرية.

تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة وقد تبدو بشرتك مجعدة أو متقشرة أو ملتهبة وقد يبدو باللون الأحمر أو الأرجواني أو أغمق من الأجزاء الأخرى من ثديك.

منطقة صلبة تحت جلدك.

إفرازات سائلة ملطخة بالدم أو سائل شفاف من الحلمة.

أسباب سرطان الثدي

يعرف الخبراء أن سرطان الثدي يحدث عندما تتحور خلايا الثدي وتصبح خلايا سرطانية تنقسم وتتكاثر لتكوين الأورام ولكن السبب في هذا التغيير لم يكتشف بعد. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن هناك العديد من عوامل الخطر التي قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي. وتشمل هذه:

العمر: أن يكون عمرك 55 عامًا أو أكبر.

التاريخ العائلي: إذا كان والديك، إخوتك، أطفالك أو أي من أقربائك المقربين مصابين بسرطان الثدي، فأنت معرضة لخطر الإصابة بالمرض.

الوراثة: ما يصل إلى 15% من المصابين بسرطان الثدي يصابون بالمرض لأنهم ورثوا طفرات جينية. تشمل الطفرات الجينية الأكثر شيوعًا جينات BRCA1 وBRCA2.

التدخين: تم ربط استخدام التبغ بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي.

الإصابة بالسمنة.

التعرض للإشعاع: إذا كنت قد خضعت لعلاج إشعاعي سابق خاصة للرأس أو الرقبة أو الصدر فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

العلاج بالهرمونات البديلة: الأشخاص الذين يستخدمون العلاج بالهرمونات البديلة لديهم خطر أكبر لتشخيص الحالة.

عادة ما يتم تشخيصه عن طريق الفحص الذاتي والتصوير الشعاعي للثدي واختبارات أخرى. يعتمد العلاج إلى حد كبير على مرحلة ونوع سرطان الثدي.

ومع ذلك، فهو ليس غير قابل للشفاء تمامًا، إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب وتلقي الرعاية الطبية المناسبة. ويقال أيضًا أنه بالنسبة لمعظم النساء، فإن السرطان يسري في الجينات ولكن نمط الحياة يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في ذلك. من المحتمل أن تؤدي بعض التغييرات في عاداتك الغذائية إلى إنقاذك من هذا المرض.

ما رأيك في معرفة المزيد عن أول علامات سرطان الثدي ظهوراً

7 أطعمة قوية تحمي النساء من سرطان الثدي

1. الشاي الأخضر

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يرتبط الشاي الأخضر بعدد من الفوائد التي تتراوح بين فقدان الوزن وإدارة ضغط الدم. كان هذا المشروب أيضًا موضوعًا للدراسة المستمرة لدوره في الوقاية من السرطان. وذلك لأن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول ومضادات الاكسدة. قد تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الخلايا من تلف الحمض النووي الناجم عن الجذور الحرة. لذا يوصي بإضافة كوب إلى روتينك اليومي كما يساعد الشاي الأخضر أيضًا في إنقاص الوزن.

2. التوت

تحتوي أنواع التوت مثل التوت البري والفراولة والتوت الأسود على كميات عالية من مادة البوليفينول، والتي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي. وهناك بعض الأدلة على أن التوت قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. لا توجد توصية حالية للجرعة اليومية، على الرغم من أن حصة واحدة من الفاكهة تعادل 3/4 إلى 1 كوب من التوت. إذا لم تكن لديك حساسية تجاهها أو تعاني من مرض السكري، فمن الآمن إضافة التوت إلى نظامك الغذائي.

3. الحبوب الكاملة

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تميل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة أيضًا إلى أن تكون عالية في مادة البوليفينول المضادة للسرطان. غالبًا ما تشتمل على عناصر غذائية رئيسية أخرى مثل الألياف والمغنيسيوم والبروتين. تشمل خيارات الحبوب الكاملة الشائعة: الأرز البني، ودقيق الشوفان، والذرة، والشعير. الحبوب الكاملة سهلة الهضم وأكثر صحة من الحبوب المكررة، والتي من المعروف أنها تسبب السرطان عند التناول المنتظم.

4. الثوم

الثوم معروف بطعمه ورائحته المميزة وقد يكون هناك علاقة بين زيادة تناول الثوم، وخضروات أخرى مثل البصل وانخفاض نمو خلايا سرطان الثدي. تم تحليل تأثيرات الثوم على سرطان الثدي من قبل عدد قليل من الباحثين. ووجدوا تأثيرًا إيجابيًا على كل من سرطان الثدي المعتمد على هرمون الاستروجين لذا يمكنك بالتأكيد إدراج الثوم في نظامك الغذائي، لأنه يتمتع بوفرة من الفوائد الصحية وطعم رائع أيضًا!

5. الكركم

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الكركم يحتوي على الكركمين، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركمين قد يساعد في تقليل التأثيرات السامة لبعض خلايا سرطان الثدي ويمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية.

6. الجوز

يحتوي الجوز على العديد من العناصر الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية التي قد تساعد الجسم على مقاومة الالتهاب. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الجوز قد يبطئ نمو أورام سرطان الثدي لذلك يمكن أن يكون هذا الجوز إضافة مفيدة لوجباتك.

7. السمك

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تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية. وهذا يجعله مصدرًا غنياً بالبروتين الخالي من الدهون وإضافة رائعة لخطة الوقاية من سرطان الثدي لأن توصيات التغذية المضادة للسرطان تقترح الحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحم المقدد واللحوم الجاهزة المعبأة. لذا اختاري سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة لأنها جميعها غنية بالأوميجا 3. ولذلك فهي مثالية كخيارات النظام الغذائي للوقاية من سرطان الثدي.

هذه الأطعمة تحتوي على عناصر مغذية معينة، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل عام، ولهذا السبب يوصى بها. كما أنها تحتوي على عناصر مغذية أخرى مفيدة لك على أي حال.

كما يوصي بالاستمرار في التحقق من أعراض سرطان الثدي مع تقدمك في السن. إجراء فحص التصوير الشعاعي للثدي مرة واحدة سنوياً للتأكد من عدم وجود خطر الإصابة بهذا المرض. فإذا تم تشخيصك في الوقت المناسب، يمكنك السيطرة على هذا المرض القاتل.

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