أسباب شد العضلات وطرق العلاج

بيروت - نادين محمد - بعض الأشخاص يصيبهم شد العضلات، حتى أثناء النوم، مما يعيق الحركة ويسبب إزعاج كبير. يرتبط شد العضلات بالإحساس بألم وتجمد في العضلات يصعب معه الحركة. و سب شد العضلات عادة يرتبط بالإفراط في التمرين أو الحركة.

هناك ثلاثة أنواع من العضلات: الهيكلية، والقلبية، والملساء. يؤثر شد العضلات على العضلات الهيكلية ، وهي نوع من العضلات يتم التحكم فيه بشكل إرادي ويمكّن الإنسان من الحركة وأداء الأنشطة اليومية.

ما الذي يسبب شد العضلات؟



يصاب الشخص بشد العضلات بعد الإفراط في استخدام العضلات الهيكلية ، وعادة يحدث بعد فترة طويلة من السكون وعدم الحركة ثم القيام بنشاط مفاجئ، مثل بدء تمارين جديدة . يتسبب ذلك النشاط في ضرر مؤقت لخلايا العضلات، مما يؤدي إلى تصلبها.

تعتبر الإلكتروليتات (مثل الصوديوم والبوتاسيوم) من المعادن المهمة في الجسم والتي تلعب دورًا في توصيل النبضات العصبية وتقلص العضلات، أي خلل يصيبها يسبب شد العضلات.

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بما أن حركة العضلات تعتمد على التواصل بين الجهاز العصبي والعضلات، فقد ينشأ شد العضلات أيضًا من مشاكل في الأعصاب والعضلات (أي الاضطرابات العصبية العضلية ) أو مشاكل تؤثر على الأعصاب فقط.

يحدث شد العضلات في بعض الحالات بسبب الالتهابات- المصدر freepik



متلازمة الشخص المتصلب، وهي سبب نادر لتصلب العضلات، هي نوع من الاضطراب العصبي العضلي الذي يمكن أن تسبب فيه الخلايا العصبية الحركية تشنجات عضلية لا إرادية .

الاضطرابات الأخرى، مثل مرض باركنسون، والوهن العضلي الوبيل ، ومتلازمة لامبرت إيتون، هي حالات تتفاقم فيها مشكلة شد العضلات أو تصلبها تدريجيًا .

أعراض شد العضلات:



يرتبط شد العضلات بشكل عام بألم وصعوبة في الحركة، ويصاحبه أحيانًا تشنجات أو عدم القدرة على الحركة. يحدث شد العضلات في الصباح ويستمر لمدة قد تصل إلى 30 دقيقة بعد الاستيقاظ أو لبضعة أيام بعد ممارسة تمرين رياضي جديد.

قد يسبب شد العضلات صعوبة في المشي لاسيما إذا صاحب شد العضلات تشنجات عضلية. في حالات الاضطراب العصبي العضلي، قد يصاحب تصلب العضلات أيضًا انحناء الجزء السفلي من العمود الفقري ومشاكل في الجهاز العصبي ، مثل صعوبة التوازن أو تدلي الجفون، أو صعوبة البلع ، أو صعوبة التنفس .

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كيف يتم علاج شد العضلات؟



يعتمد علاج شد العضلات على السبب، فإذا كان السبب هو شدة التمرين، وقد تساعد العلاجات المنزلية في إخفاء الألم. كذلك إراحة العضلات، مع التناوب بين وضع أكياس الثلج ووسادات التدفئة، أو تمديد العضلات وتدليكها.

المشي يساعد على مرونة العضلات- المصدر freepik

لكن علاج تصلب العضلات بسبب حالة مرضية من تلك السابق ذكرهم، قد يشمل العلاج الطبيعي أو الأدوية. قد يعمل المعالج الطبيعي مع الفرد لتحسين القوة والحركة من خلال سلسلة من التمارين . أيضًا ربما يصف الطبيب بعض الأدوية الألم، مثل الأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم المرتبط بشد العضلات.

قد يشمل علاج مرض باركنسون والأمراض العصبية الأخرى الأدوية التي تحفز إطلاق الدوبامين، ناقل عصبي. اعتمادا على السبب وراء شد العضلات، قد تكون هناك حاجة إلى علاجات إضافية.

الوقاية من شد العضلات تأتي عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام وتناول وجبات متوازنة ومغذية . حتى وإن كانت الرياضة هي المشي فقط، فهذا من شأنه يساعد العضلات على المرونة من ثم لا تصبح عرضة للشد أو التيبس.