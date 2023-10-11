شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب ABC يؤخر علامات الشيخوخة ويعزز المناعة ويفيد العين.. اعرف مكوناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب مشروب ABC شعبية هائلة بين عشاق اللياقة البدنية بسبب فوائده الصحية الرائعة، وهو عبارة عن عصير مكون من التفاح والبنجر والجزر، يعمل هذا الثلاثي القوي كمنشط رائع بعد التمرين، ومحسن لصحة الأمعاء، ويوفر دفعة من التغذية لبشرتك وشعرك، يمكن تجهيزه بسهولة في أقل من 30 دقيقة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتناول الإفطار أو لتجديد النشاط في منتصف النهار، وإليك الفوائد وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

ما هي مكونات مشروبات ABC المعجزة ؟

التفاح: غني بالألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويلعب التفاح دورًا محوريًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

البنجر: يعتبر البنجر نابضًا بالحياة ولذيذًا، وهو مصدر قوي للعناصر الغذائية الأساسية والألياف والفولات والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامين C كما أنه يتميز بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مقاتلًا قويًا ضد الالتهابات.

الجزر: غني بالكاروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن ،ويعتقد أن خصائصها التطهيرية تعمل على إزالة السموم من الجسم بشكل فعال.





فتح فوائد عصير ABC1. قوة المغذيات

تخيل أنك تحتسي مشروبًا يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الأساسية مثل A وC وE وB1 وB2 وB6 وK، بالإضافة إلى المعادن مثل حمض الفوليك والزنك والحديد والنحاس والمزيد، هذا هو سحر المشروب المعجزة الذي يمزج بين فوائد التفاح وعصير البنجر بالإضافة إلى خلاصة الجزر ،هذه العناصر الغذائية هي اللبنات الأساسية التي يحتاجها جسمك للنمو والإصلاح.

2. إكسير يتحدى الشيخوخة

المزيج الغني من الفيتامينات A وC وB-complex وE في المشروب المعجزة ليس مجرد علاج لذوقك؛ إنها نعمة لبشرتك أيضًا، يمكن لهذه التركيبة من الفيتامينات أن تبطئ عملية الشيخوخة بشكل طبيعي.،كما أن الألياف الغذائية والمعادن الأساسية المعبأة فيها يمكن أن تمنحك إشراقة طبيعية وتوهجًا شبابيًا.

3. أفضل صديق للشعر

يعد عصير ABC أيضًا مفيدة اصحة شعرك، يمكن للحديد والنحاس والبوتاسيوم الموجود فيها أن يقوي خصلات شعرك ويعزز جودته، يمكن أن يقوي شعرك من الجذور ويمنحك خصلات رائعة وبالتالي، مع الاستهلاك المنتظم، يمكنك أن تقول وداعًا للخيوط الهشة وترحب بالخيوط الصحية الجديدة.

4. أكثر حدة وتقوية عضلات العين

في عالم الشاشات والضغط الرقمي، غالبًا ما تتحمل أعيننا العبء الأكبر، من المعروف الآن أن عصير ABC غني بفيتامين أ، الذي يغذي عينيك ويعزز الرؤية، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فهو يقوي عضلات العين، ويريح العيون المتعبة، ويوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها لتلك العيون المرهقة.

5. العقل والذاكرة الداعم

يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في مشروب ABC أن تعزز اتصالاتك العصبية وتزيد من حدة ذاكرتك وتحسن التركيز، إنها تذكرتك للتفكير بشكل أسرع، والتركيز بشكل أفضل، والأداء الأمثل في جميع مساعيك.

6. يحرس الجسم

تعمل أعضاؤنا الداخلية بلا كلل للحفاظ على صحتنا. ومن هنا، نحن جميعا بحاجة إلى مشروب معجزة يمكنه إزالة السموم من الجسم، يمكن للكاروتينات الموجودة في هذا العصير تنظيم ضغط الدم، والتحكم في نسبة الكوليسترول، وإزالة السموم من الكبد، والمساعدة في عملية الهضم.

7. معزز للمناعة

يعزز مشروب ABC عدد خلايا الدم البيضاء والهيموجلوبين، مما يعزز دفاعات الجسم، مع هذه المناعة القوية، يمكنك بسهولة مكافحة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا وفقر الدم والربو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحارب رائحة الجسم، ورائحة الفم الكريهة، والتهابات الحلق، ويقوي الرئتين، مما يضمن لك التنفس بسهولة.