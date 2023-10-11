كيفية خسارة الوزن وكبح الجوع بين الوجبات بطريقة التنفس 

بيروت - نادين محمد -

تبحث الكثيرات عن اسهل طرق تخسيس الوزن وكبح الجوع بين الوجبات. فمن المعروف ان تناول الطعام في الفترات الفاصلة بينها يسبب زيادة الوزن خصوصاً انه يتم اختيار المأكولات التي تحتوي على السكر والدهون الضارة. وما لا يعرفه الجميع هو ان اتباع طريقة تنفس محددة قد يساعد على ذلك. وفي هذه الحالة يمكن تجنب الاحساس بالرغبة في الاكل خارج مواعيد الوجبات الاساسية. كما يمكن تحسين عمل الجهاز الهضمي. اذاً اليك كيفية خسارة الوزن وكبح الجوع بطريقة التنفس.

التنفس لخسارة الوزن وكبح الجوع



من الممكن اعتماد طريقة تنفس محددة ان يساعد على خسارة الوزن وكبح الجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وقبل التعرف عليها من المهم معرفة العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالرغبة في الاكل او بالشبع داخل الجسم.

- تنتج المعدة هرمون الغريلين الذي ينبه الدماغ إلى ان الجسم يحتاج الى الطاقة. وهكذا يطلق الدماغ رسالة الجوع التي تدفع الى تناول الطعام.

- وبعد الاكل والحصول على المغذيات، يتدخل هرمون الليبتين الذي تفرزه الانسجة الدهنية والذي يحد من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

- من الممكن ان يتأثر عمل هرمونات الجسم ومنها الغريلين واللبتين ببعض العوامل مثل التوتر والضغط النفسي والانفعالات العصبية. ولهذا من المهم اللجوء الى بعض تقنيات التنفس التي يمكن ان تعيد التوازن الى الجهاز العصبي وتساعد على الاحساس بالشبع. وهكذا يمكن تجنب الاكل في الفترات التي تفصل بين مواعيد الوجبات اليومية الرئيسية.

كيفية التنفس لمنع الجوع



تعتبر حاجة الجسم الى الغذاء السبب الطبيعي للاحساس بالجوع. لكن من الممكن ان تدفع الى هذا عوامل اخرى منها محاولة تعويض نقص ما. ومن الممكن ان يحدث هذا مثلاً عندما لا يتمكن الدماغ، لسبب ما، من الحصول على الكمية الكافية من الاوكيسيجين. ولهذا يرسل الى الجسم اشارات يفسرها الاخير بأنها نقص في السكر. وفي هذه الحالة يتم غالباً تناول المأكولات التي تحتوي عليه. لكن الدماغ يبعث الرسالة نفسها للإشارة الى انه لا يحصل على حاجته من الاوكسيجين. ولهذا من الضروري اللجوء الى طرق التنفس الصحيحة من اجل تلبية هذه الحاجة والحد من الرغبة في اكل السكر مجدداً وبالتالي خسارة الوزن وكبح الجوع بين الوجبات. ولهذا يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الجلوس على حافة كرسي مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيم. كما يتم وضع القدمين بشكل ثابت على الارض وراحتي اليدين على الركبتين.

2 بعد هذا يجب تنفس الهواء بعمق من الانف ثم لفظه من الفم على ان يستغرق هذا بعض الوقت.

3 يتم في المرحلة التالية سد فتحة الانف من جهة اليسار بالابهام الايسر.

4 يجب تنفس الهواء من الفتحة اليمنى مع العد حتى الرقم 3.



5 بعد هذا يمكن لفظ الهواء ببطء قدر الامكان بواسطة الفم مع شد الشفاه كما لو انه يراد تبريد كوب يحتوي على سائل ساخن. ومن الافضل أن تدوم هذه العملية لمدة أطول بمرتين من وقت عملية التنشق. ولهذا يجب العد حتى الرقم 6.

6 من المفيد تكرار العملية 3 مرات: تنشق الهواء من فتحة الأنف اليمنى ثم لفظه من الفم مع شد الشفاه الى الامام.

7 في نهاية هذه العملية يجب سد فتحة الانف اليمنى بإصبع الوسطى في اليد اليسرى. وفي هذه الحالة يمكن تنشق الهواء من الفتحة اليسرى مع العد حتى الرقم 3.

8 بعد هذا يجب ترك الفتحة اليمنى وسد اليسرى بواسطة الابهام.

9 يتم لفظ الهواء من فتحة الانف اليمنى مع العد حتى الرقم 6. ومن المفيد تكرار العملية نفسها 3 مرات. ومن المهم تطبيق طريقة التنفس التي تساعد على خسارة الوزن وكبح الجوع بين الوجبات يومياً وكلما كانت الفرصة متاحة لذلك.



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