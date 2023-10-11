التدريب على استخدام المرحاض نصائح واستراتيجيات

أنت بالتأكيد تنظرين إلى حفاضات طفلك، وتأملين مجيء الأيام ليتخلص منها، أو ربما قمت بالفعل ببعض المحاولات غير الناجحة للتدريب على استخدام الحمام أو "النونية"، كما اعتدنا تسميتها؟ في كلتا الحالتين، يمكن أن تكون رحلة التدريب على استخدام الحمام مزيجًا من الإثارة والتحدي.

هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك مستعد للتخلي عن الحفاضات. وتشمل بعض الإشارات المنبهة: إظهار الاهتمام بالحمام، أو إخبارك عندما يتعين عليه الذهاب، أو الرغبة في تغيير الحفاضات على الفور بعد التبرز. إذا لاحظت أن طفلك يبدو جاهزًا للتدريب على استخدام الحمام، جربي أيًا من هذه الحيل من الخبراء والآباء ذوي الخبرة لتسهيل الأمر قليلاً عليك

مثل أي مرحلة نمو أخرى لطفلك، ليس هناك بالضرورة وقت "مناسب" لبدء التدريب على استخدام الحمام. لكن متوسط عمر التدريب على استخدام الحمام وفقاً للخبراء، يتراوح بين 2 و3 سنوات، وعليك أنت أن تكوني مستعدة، وتتوافر فيك الشروط الآتية:

من المهم التحلي بالصبر عند التدريب على استخدام الحمام

يمكن أن يستغرق التدريب على استخدام الحمام وقتاً طويلاً. والمفاجأتان الكبيرتان هما أن التدريب على استخدام المرحاض ليس سريعًا وليس سلسًا، والمفاجأة الثانية أنك تحتاجين إلى قدرة الطفل على التواصل جيدًا، وأن يكون مدركًا لمشاعره الجسدية، ويفهم مقدار الوقت الذي يحتاجه للوصول إلى هناك.

تمسكي بالروتين

الروتين هو جزء كبير من نجاح التدريب على استخدام الحمام، ومهما كان ما تفعلينه في المنزل من خلال خطة التدريب على استخدام الحمام، عليك أيضًا القيام بها في مكان آخر." مثل دور الحضانة، على سبيل المثال، إذا كان طفلك يفضل قراءة كتاب أثناء وجوده على القصرية، فتحدثي إلى معلمته، حول إرسال كتابه المفضل- معه إلى المدرسة، وإذا كانت المدرسة أو الرعاية النهارية مشغولة جدًا بحيث لا يمكنها تخصيص تقنيات التدريب على استخدام الحمام، وهو أمر منطقي، ففكري في سؤالهم عن كيفية المساعدة في تعزيز النجاح الذي حققته في المنزل.

استخدمي المكافآت أثناء التدريب على الحمام

إذا اخترت أن تسلكي طريق المكافأة، فلدينا بعض الاقتراحات الإبداعية من أولياء الأمور الذين جربوها:

1 – احتفظي بحصالة بلاستيكية صغيرة في الحمام وكافئي طفلك على كل نجاح (فبلس واحد مقابل التبول، واثنان مقابل البراز). ثم حولي الفلسات إلى أرباع لإنفاقها على الرحلات في المركز التجاري.

2 - في كل مرة يستخدم فيها طفلك القصرية، قومي بتزيين ملابسه بالملصقات. وفي نهاية اليوم، اعرضي صفوف الملصقات (التي تبدو وكأنها نجوم جنرال في الجيش) أمام والده. فيحصل على ثناء مضاعف لنجاحاته في التدريب على استخدام الحمام.

3 –قدمي له سيارة صغيرة وهي رخيصة الثمن، عند ذهابه للحمام وبعد 15 سيارة، ستجدين النتيجة.

اختاري مكانًا للنونية لإعداد أطفالك لتحقيق النجاح

هناك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالنونيات والأماكن الملائمة للأطفال. وإذا اشتريت نونية صغيرة، أو أحد المقاعد القابلة للتركيب لاستخدامها في مرحاض الكبار؟ اتبعي بعض هذه النصائح:

1 - لا تشتري أغطية الأطفال التي توضع فوق المرحاض إذا كانت غير محببة للطفل كما أنها تحتاج عادةً إلى مقعد متدرج، فقد يستغرق الأطفال وقتًا طويلاً للوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب.

2 - ابدأي باستخدام مقعد Elmo الصغير في غرفة المعيشة، حيث يقضي طفلك معظم الوقت هناك. وقومي بتحريكه تدريجيًا بالقرب من الحمام، حتى يصبح مباشرة فوق المرحاض.

3 - ضعي القصرية بجوار سرير طفلك مباشرةً حتى يتمكن من الحصول على مساحة خاصة به. كما يمكنه الوصول كبيرة حتى لا يجد طفلك مشقة في خلعها.

ابدأي بالجلوس لجميع الأطفال

وهذا ليس بسبب عامل الفوضى الذي يسببه التبول، فعندما يتعلم الطفل، فإن اتخاذ قرار بشأن الجلوس أو الوقوف يمكن أن يجعله يتردد بضع ثوانٍ - ويمكن أن تكون تلك الثواني حاسمة. لذلك يمكنك السماح لطفلك بالجلوس. على المرحاض العادي، إلى الخلف فقط. قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن عندما يواجه الجزء الخلفي من المرحاض، يشعر بالأمان (ليس وكأنه سيقع!) وبهذه الطريقة، يمكنه التركيز على الذهاب إلى الحمام فقط.

دربيه على استهداف القصرية (والتخلص من الفوضى)

عند الانتقال إلى الوقوف أثناء التبول، فكري في جعل محاولة تخيل القصرية لعبة. سيساعد هذا في تحفيز طفلك ويجعل التعلم ممتعًا. للحصول على بعض الأفكار الإبداعية، دعي هؤلاء الأمهات والخبراء يرشدونك:

1 - ضعي خمسة من لعبة Cheerios في القصرية وأخبريه أن يصوب نحوهم عندما يتبول. وفي كل مرة يفعل ذلك بشكل صحيح، قدمي له جائزة من حقيبة الأشياء الجيدة التي اشتريتها من متجر الريالين.

2 - ضعي بضع قطرات من ألوان الطعام في وعاء المرحاض حتى يتمكن من رؤية تغير لون الماء أثناء استخدامه.

3 – العبوا جميعاً، أنت والعائلة، لعبة كل ساعة لمعرفة من يمكنه الذهاب إلى الحمام صحيح أن هذه الطريقة قد تسبب التوتر. لكنها ذكرى لن تنسيها أبداً

اجعلي التدريب على استخدام الحمام أمرًا ممتعًا

قد يشعر طفلك بالخوف من المهمة الكبيرة المتمثلة في تعلم كيفية استخدام الحمام. اجعليه متحمساً لاستخدام مرحاض الأطفال الكبار مع الألعاب الممتعة والقصص وغير ذلك الكثير، واتبعي الخطوات الآتية:

1 - قومي بتعيين مؤقت، بدءًا من كل 30 دقيقة وارفعي المدة كلما حققت النجاح. وعندما يرن المؤقت، سيقول ابنك "وقت استخدام الحمام"." وهذا ما يشعره أنه يسيطر على نفسه.

2 – العبي مع طفلك لعبة اختيار النونية التي ستجلسون عليها (المرحاض أو كرسي النونية). في كل مرة، سيكون متحمساً ليريك النونية التي يختارها.

3 - دعي طفلك يركض عارياً قبل وقت الاستحمام وشجعيه على استخدام القصرية.

4 – أقنعيه أنه عندما يقوم بتصريف البراز، يخرج البراز إلى البحر لإطعام الأسماك - لذلك إذا لم يفعل ذلك فلن يكون لدى السمكة الصغيرة المسكينة أي شيء لتأكله. وهذا سيشعره، فاعل الخير الصغير الحساس والرحيم، وأن مهمته هي التبرز من أجل "إنقاذ" السمكة.

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