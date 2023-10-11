8 طرق للحفاظ على سلامة الأطفال في الأماكن العامة المزدحمة

ترغب بعض الأسر في الخروج والتنزه برفقة أطفالها في عطلة نهاية الأسبوع وقضاء وقت ممتع، ولكن قد يكون اصطحاب العائلة إلى مكان عام مزدحم أمراً مرهقاً للأمهات في الأماكن المزدحمة في المولات والحدائق العامة وحمامات السباحة، وغيرها من الأماكن المزدحمة أغلب الوقت، لذلك قد يساعد تجنب بعض العادات الخاطئة على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر. فيما يلي، وفقاً لموقع "بولد سكاي" طرق مفيدة للحفاظ على سلامة الأطفال في الأماكن العامة المزدحمة.

1. تحديد مكان اللقاء

بمجرد وصولك لمكان ما، يمكنك أخذ دقيقة من وقتك لتحديد مكان للتجمع في حالة ضياع أحد أفراد عائلتك، ويجب أن يكون المكان بالقرب من المدخل، أو في ردهة الطعام أو متجر أو مطعم معين، أو حتى بجوار مكتب الأمن، حسب المكان. ولكن تأكدي من أن الجميع يعرفون أنهم سيجتمعون هناك إذا انفصلتم في وقت ما.

يجب التأكد أن الأطفال يمسكون بأيديهم، سواء كان ذلك مع شخص بالغ أو إخوتهم، سيبقيهم ذلك أكثر أماناً في المناطق المزدحمة، كما هو الحال في مدينة الملاهي أو مركز التسوق المزدحم. بالنسبة للأطفال الصغار الذين لا يريدون الإمساك بأيدي أحد، احتفظي بهم في عربة الأطفال أو عربة التسوق.

2. تعليم الأطفال أن يثقوا بغريزتهم

علّمي أطفالك الاستماع إلى ذلك الصوت الصغير بداخلهم الذي ينبههم إلى أي خطر محتمل لموقف ما أو لشخص. إذا أخبرتهم غرائزهم أن الموقف قد يكون خطيراً، فيجب عليهم الهروب والعثور والتواصل مع ضابط الشرطة أو عامل الأمن أو أي أم معها أطفال وليست بمفردها، وفي هذه اللحظات يجب ألا يتحدثوا مع الغرباء، وعند التواصل مع شخص من هؤلاء، عليهم طلب المساعدة.

3. التأكد من أن الجميع لديه هواتفهم المحمولة

تجعل الهواتف المحمولة من السهل إبقاء العائلة على اتصال. تأكدي من أن الجميع لديهم هواتفهم المحمولة معهم، وأن البطاريات مشحونة.

اطلبي من الأطفال رفع مستوى صوت الرنين الخاص بهم؛ حتى يتمكنوا من سماع ما إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بهم، واستخدام برامج مراقبة الهاتف.

أيضاً اجعلي طفلك يتدرب على الاتصال بهاتفك بمفرده إذا كان يمتلك هاتفاً خاصاً للطوارئ. يعد هذا ذات جدوى بشكل خاص مع الأطفال الأكبر سناً بمجرد تعلمهم استخدام الهاتف المحمول.

4. استخدام تطبيق تعقب العائلة

ربما يكون تطبيق تحديد موقع العائلة هو أفضل أداة يمكنك استخدامها للحفاظ على أمان عائلتك. باستخدام تطبيق تعقب العائلة، يمكنك بسهولة معرفة أماكن تواجد كل فرد من أفراد الأسرة في أي وقت.

5. شرح كيفية التصرف مع الغرباء لأطفالك

عليك تعليم طفلك كيفية التصرف مع الغرباء. اشرحي له أنه لا ينبغي الذهاب إلى أي مكان مع شخص لا يعرفه، وأن عليه الصراخ باسمك أو اسم والده عند محاولة أي شخص غريب الاقتراب منه والتحدث معه أو اصطحابه بالقوة، وعليه التصرف بهدوء واللجوء لأفراد الأمن للتصرف، دون أن يهرع أو يبكي، فتكرار هذه المعلومات بهدوء يجعل طفلك متفهماً للأمر دون خوف زائد.

6. إعطاء الأطفال بطاقة هوية

إذا كنتِ ستذهبين إلى مكان مزدحم مثل مدينة الملاهي، فمن الجيد أن تمنحي كل طفل من أطفالك بطاقة هوية أو حتى مجرد بطاقة صغيرة عليها اسمه ورقم هاتفه الخلوي وأهم البيانات التي يجب أن تكون معه.

7. التحدث مع أسرتك قبل الخروج من المنزل

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها قبل الخروج لهذا اليوم هو التحدث مع أطفالك حول المكان الذي ستذهبين إليه. ومناقشة ما ستفعلونه في تلك المكان.

من المهم أن تشرحي للأطفال من جميع الأعمار أنهم بحاجة إلى طلب الإذن منك قبل الذهاب إلى أي مكان. في الأماكن المزدحمة

لذلك، أخبريه دوماً بأن يقاوم شعوره بالرغبة في البحث، وطمئنيه بأنك أنت من ستقومين بالبحث عنه إذا فقدك.

8. استخدم حزام الأمان

تشعر بعض الأمهات بالأمان عند اصطحاب أطفالهم الصغار إلى الأماكن المزدحمة باستخدام حزام الأمان. فهو حل مثالي خاصة للأطفال الصغار الذين يبدأون في المشي حديثاً، كما يساعد على منع الأطفال الصغار من الجري أو التجول بعيداً عن الأم.

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