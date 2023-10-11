شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نزلات البرد وطرق العدوى والعلاج.. لماذا لا تفيد المضادات الحيوية أحيانا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلة البرد هى عدوى معدية في الجهاز التنفسي العلوي تؤثر على الأنف والحلق والجيوب الأنفية والقصبة الهوائية، وتنشر بشكل واسع مع التغيرات الجوية خاصة في فصل الشتاء.

أعراض نزلات البرد؟

وفقا لموقع " clevelandclinic"، عادة ما تظهر أعراض نزلات البرد على مراحل، تشمل مراحل نزلات البرد الشائعة المبكرة والنشيطة والمتأخرة.

المرحلة 1: مبكرًا (الأيام من 1 إلى 3)

في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من إصابتك بفيروس البرد، قد تلاحظ حرقة في حلقك، يعاني ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بنزلات البرد من أعراض التهاب في الحلق كأول أعراضهم.

تشمل أعراض نزلات البرد الشائعة الأخرى التي قد تواجهها خلال هذه المرحلة المبكرة ما يلي:

العطس.

سيلان الأنف.

انسداد الأنف (احتقان الأنف).

سعال.

بحة في الصوت .

المرحلة 2: نشطة (الأيام من 4 إلى 7)

عادة ما تتفاقم الأعراض أو تصل إلى ذروتها خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الأعراض في المرحلة الأولى، قد تواجه:

آلام الجسم.

الصداع.

سيلان العيون والأنف.

التعب .

الحمى (أكثر شيوعا عند الأطفال).

المرحلة 3: متأخر (الأيام 8 إلى 10)

عادة ما تبدأ نزلات البرد بالانحسار خلال هذه المرحلة. قد تكون حرًا وواضحًا في هذه المرحلة، لكن بعض الأعراض يمكن أن تستمر، يصاب بعض الأشخاص بسعال مزعج يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى شهرين بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

إذا تفاقمت الأعراض، قم زيارة الطبيب ربما تكون قد أصيبت بعدوى أو مضاعفات أخرى، مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي.

ما هي أعراض نزلات البرد عند الأطفال؟

قد تشمل أعراض نزلات البرد عند الأطفال ما يلي:

سيلان الأنف

العطس .

حمى من (38.3 إلى 38.9 درجة مئوية) .

فقدان الشهية .

زيادة سيلان اللعاب بسبب التهاب الحلق وصعوبة البلع .

سعال .

التهيج .

تورم الغدد قليلاً .

كيف تختلف أعراض البرد عن حالات العدوى الأكثر خطورة عند الرضع والأطفال؟

إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية، فاتصل بالطبيب، فقد تعني هذه الأعراض أن طفلك يعاني من شيء أكثر خطورة من نزلة البرد:

حمى عند الرضيع بعمر شهرين أو أقل.

صعوبة في التنفس

التنفس السريع أو المجهد.

الصفير .

عدم الأكل أو الشرب، مما قد يعني الجفاف .

ألم الأذن .

تغير المزاج أو النعاس.

السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع.

طفلك يزداد مرضاً.

ما الذي يسبب نزلات البرد؟

تسبب فيروسات الأنف ما يصل إلى 50٪ من نزلات البرد الشائعة، هناك أكثر من 100 فيروسات أنفية مختلفة، لكن أنواعًا أخرى من الفيروسات، مثل فيروسات كورونا، يمكن أن تسبب أيضًا نزلات البرد، هناك أكثر من 200 فيروس مختلف يمكن أن يسبب نزلات البرد.

هل نزلات البرد معدية؟

نعم تنتشر نزلات البرد بسهولة من شخص لآخر، لكي تصاب بالعدوى، يجب أن يصل الفيروس إلى أحد الأغشية المخاطية لفتحتي الأنف أو العينين أو الفم، يحدث ذلك عندما تلمس سطحًا أو تتنفس هواءً رطبًا يحتوي على فيروس البرد.

على سبيل المثال، عندما يعطس أو يسعل شخص مريض، فإنه يطلق قطرات من السوائل تحتوي على فيروس البرد في الهواء، إذا تنفست تلك القطرات، فإن فيروس البرد يتجذر في أنفك، يمكنك أيضًا ترك جزيئات الفيروس على الأسطح التي تلمسها عندما تكون مريضًا، إذا لمس شخص آخر تلك الأسطح ثم لمس أنفه أو عينيه أو فمه، فيمكن للفيروس أن يدخل.

ما هي مدة عدوى نزلات البرد؟

يمكن أن تكون معديًا لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى أنك تنشر نزلة البرد قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض، لكنك تصبح أكثر عدوى عندما تكون الأعراض في أسوأ حالاتها عادةً في الأيام الثلاثة الأولى التي تشعر فيها بالمرض.

ما هي فترة حضانة نزلات البرد؟

فترة الحضانة هي الفترة بين وقت إصابتك ووقت ظهور الأعراض لأول مرة، تتراوح فترة حضانة نزلات البرد بين 12 ساعة وثلاثة أيام بعد التعرض للفيروس.

كيف يتم علاج نزلات البرد؟

لا يوجد علاج لنزلات البرد، تزول معظم نزلات البرد من تلقاء نفسها خلال سبعة إلى 10 أيام ولا تتحول إلى حالة أكثر خطورة، يشمل علاج نزلات البرد الشائعة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في تقليل الأعراض والحفاظ على راحتك حتى تتعافى.

لماذا لا تستطيع المضادات الحيوية علاج نزلات البرد؟

المضادات الحيوية هي أدوية تحارب الالتهابات التي تسببها البكتيريا، نظرًا لأن الفيروسات تسبب نزلات البرد، فإن المضادات الحيوية لا تعمل في علاج نزلات البرد، في بعض الأحيان، قد يصاب الأطفال بمضاعفات بسبب البكتيريا، مثل عدوى الأذن أو الالتهاب الرئوي، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج هذه الأمراض.