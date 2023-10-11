طريقة لنمو شعركِ بشكل أسرع

في اليوم، الذي تقررين فيه إطالة شعرك، عليكِ أن تبدئي بالاعتناء به، وربما سيكون من الضروري القيام ببعض التضحيات من أجل ذلك، إذ إنه في الواقع لا يوجد طريق مختصر للحصول على شعرٍ رائع طويل، فهذه عملية منهجية تستغرق أشهراً، كما يمكن أن تشعري بالملل، لاسيما إذا كنتِ تعانين تساقط الشعر الناتج عن التوتر.

لكن مع القليل من الصبر، والمنتجات المناسبة، والمكونات التي تركز على نمو الشعر، وبعض المحاور في روتينك اليومي، ستكونين على المسار الصحيح من أجل نمو شعرك. هنا، نرصد بعض الطرق، التي يقدمها محترفون حول كيفية نمو شعرك بشكل أسرع، وزيادة طوله إلى أقصى حد.

كم من الوقت يحتاج شعركِ لينمو؟

يمر شعرك بثلاث مراحل من النمو، هي: التنامي، والتراجع، والتيلوجين. وخلال مرحلة التنامي ينمو الشعر بشكلٍ كبير، حيث يمكن أن تقضي كل خصلة من ثلاث إلى خمس سنوات في المتوسط، ويمكن أن ينمو الشعر حوالي نصف بوصة شهرياً، وبمجرد أن تبدأ هذه المرحلة بالانتهاء، ينتقل إلى مرحلة التراجع الانتقالية، التي تستمر لمدة عشرة أيام تقريباً، ثم سيدخل الشعر في مرحلة الانتهاء، حيث يتم إطلاق الخيوط وتساقطها، وتتكرر العملية برمتها.

لكن، رغم أن الشعر ينمو حوالي ست بوصات سنوياً، فإنه لايزال هناك عدد من العوامل المختلفة، التي تلعب دوراً في ذلك مثل نوع الشعر، وروتين الشعر اليومي، والوراثة.

الالتزام بقص القليل من الشعر:

تحافظ عملية قص جزءٍ بسيط من الشعر على التخلص من الأطراف المتقصفة الناتجة عن الأضرار البيئية، مثل الإجهاد البدني أو الأدوات الساخنة، إذ إنه في حال تركتِ هذه الأطراف المتقصفة، فيمكن أن تشق طريقها إلى أعلى جذع الشعرة، وفي حال انتظرتِ وقتًا طويلاً بين القصات، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إزالة المزيد من الطول في النهاية.

ومن أجل الحفاظ على صحة الشعر، يوصي معظم المحترفين بقص الشعر ثلاث مرات على الأقل سنوياً، واستخدام علاجات الأطراف المتقصفة.

تغذية فروة رأسك:

كلما تقدمنا في العمر، كلما أصبحت فروة الرأس أكثر هشاشة وجفافاً، لذا من المهم العناية بها، للمساعدة على تحسين البيئة لدعم نمو الشعر الصحي، ويمكنكِ ذلك من خلال الحفاظ عليها نظيفة وتغذيتها وترطيبها.

إعادة ضبط النظام الغذائي الخاص بك:

النظام الغذائي الأكثر صحة لشعركِ هو النظام الغذائي الأكثر صحة بشكل عام، وهو النظام الذي يعتمد على الأطعمة الحقيقية الكاملة، ومعظمها نباتي، مثل الأطعمة الغنية بالحديد والزنك وفيتامين (سي)، كما ترتبط فيتامينات (ب)، وأوميغا 3، بشكل شائع، بشعر أقوى وأطول.

وتشمل قائمة الأطعمة الموصى بها للشعر: المحار، والفاصوليا، والبيض؛ للحصول على البروتين (لبنة بناء) الشعر، والفلفل الحلو، والخضار الورقي الداكن لفيتامين (سي)، وبذور القنب وسمك السلمون البري للحصول على دهون أوميغا 3.

تنظيف الشعر بوعي:

التنظيف هو أساس أي نظام للعناية بالشعر، ويجب أن يبدأ قبل أن تضعي قدميكِ في الحمام، عن طريق نقع خصلات شعرك لمدة 10 دقائق بمنشطٍ وقائي قبل الغسيل، حيث سيترك القليل من الغشاء حتى لا يجرد الشامبو كل الرطوبة الموجودة في شعرك.

وعندما يتعلق الأمر باختيار الشامبو والبلسم، ابحثي عن تركيبات خالية من الكبريتات، والتي لا تسبب الجفاف للحفاظ على الرطوبة، وتدليك فروة رأسك بالشامبو؛ لزيادة تدفق الدم، وتحفيز بصيلات الشعر، وتعزيز النمو.

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