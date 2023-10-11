شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قواعد بسيطة للحفاظ على صحة عينيك.. اعرف قاعدة 20-20-20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت صحة العين أهمية أكبر في يومنا هذا أكثر من أي وقت مضى، حيث نقضي معظم وقتنا أمام الشاشات، يمكن أن يؤثر التعرض للشاشات لفترات طويلة على صحة العين ويسبب مجموعة من المشكلات بدءًا من الرؤية الباهتة وجفاف العين، ويمكن العناية بالعينين خلال مجموعة من تقنيات اليقظة الذهنية، وتمارين العين، ونظارات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والاهتمام بالعادات الغذائية وغسل عينيك بانتظام، من المهم أن تمنح عينيك استراحة قصيرة كل 20 دقيقة لتجنب الإجهاد الرقمي، وإليك العادات اليومية للحفاظ على صحة العين ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

1. اتبع قاعدة 20-20-20

التعرض لفترات طويلة للشاشات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي، والذي يظهر في صورة ضبابية الرؤية، وجفاف العين، والصداع، والتعب، للتخفيف من هذه المشكلة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة وركز على شيء يبعد 20 قدمًا، هذا التمرين البسيط يريح عضلات العين ويقلل من إجهاد العين.

2. ارتداء النظارات الشمسية

يمكن للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس أن تؤذي عينيك وتزيد من خطر إعتام عدسة العين وأمراض العيون الأخرى، عندما تخرج في يوم مشمس أو حتى في الأيام الملبدة بالغيوم ،ارتدي نظارات شمسية تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B. اختاري الأنماط الملفوفة التي تحمي العينين من جميع الزوايا.

3. حافظ على نظام غذائي متوازن

تلعب الأطعمة الغنية بالمغذيات دورًا حيويًا في صحة العين، أدخل الأطعمة الغنية بالفيتامينات C وE وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك واللوتين في نظامك الغذائي، وتشمل هذه الفواكه الحمضية والخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك الزيتية والبيض. فهي لا تدعم الرؤية فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.

4. حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يؤدي نقص الترطيب إلى جفاف العين، وهي حالة لا تنتج فيها العين ما يكفي من الدموع أو نوعية الدموع المناسبة ولمنع ذلك، اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم ، تجنب الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

5. ممارسة النظافة الجيدة

اغسل يديك دائمًا قبل لمس عينيك أو التعامل مع العدسات اللاصقة، قم بتنظيف علبة العدسات اللاصقة بانتظام واستبدالها كل ثلاثة أشهر، تجنب النوم بالعدسات اللاصقة، إلا إذا كانت مصممة خصيصًا للاستخدام أثناء الليل، اجعلي إزالة المكياج كل ليلة أمرًا معتادًا، مع التأكد من عدم ترك أي بقايا يمكن أن تهيج العينين.

قم بدمج هذه العادات في روتينك اليومي لحماية رؤيتك، تذكر أيضًا تحديد موعد لإجراء فحوصات منتظمة للعين مع طبيب عيون لاكتشاف أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.