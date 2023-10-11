شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو تناولت "العسل" بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا خلاف على فوائد العسل للصحة والجسم، حتى فوائده التجميلية كثيرة، فالعسل وفقا لتقرير نشر في موقع healthshots هو البديل الصحى الأمثل للسكر، فهو يعزز مناعة الجسم، ويساعد على انقاص الوزن وله الكثير من الفوائد التجميلية للبشرة وصحة الجلد، كما أنه خيار صحي لأولئك الذين يتبعون الأنظمة الغذائية الصحية.

وتابع التقرير موضحا أن الإفراط في تناول العسل يحول فوائده لأضرار، فعلى الرغم من فوائده العظيمة للجسم والصحة، إلا أن الإسراف في استهلاكه يجعل الجسم في مهب الكثير من الأضرار الصحية غير المتوقعة منها:

اضرار الإفراط فى تناول العسل

يعمل الافراط في تناول السكر على زيادة نسب السكر في الدم، لانه يحتوى على الكربوهيدرات والسكر بكميات عالية، لذا فالاسراف في استهلاكه يزيد مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ خاصة اذا كنت مريض سكر، فهذا الاسراف يعد خطرا حقيقا على مستويات السكر لديك.

قد يساعد الاسراف في تناول العسل على الإصابة بمشكلات معوية كثيرة، لأنه يحتوي على كم كبير من الفركتوز، مما يعزز من فرص الإصابة بالإمساك المزمن أو على النقيض الإصابة بالإسهال المزمن، وكذا الإصابة بالانتفاخات والتقلصات، وذلك نتيجة عدم قدرة الجسم على هضم سكرياته.

الاسراف في استهلاك العسل قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مما يؤثر مستقبلا على صحة القلب، في حين استهلاكه باعتدال يعمل على ضبط نسب ضغط الدم

العسل يحتوي علي سعرات حرارية وسكر وكربوهيدرات، والاسراف في تناوله يعزز من فرص زيادة الوزن.

لا شك أن الاسراف في استهلاك العسل يساعد على زيادة فرص الإصابة بمشكلات تسوس الاسنان، لانه لزج القوام فيظل على الأسنان ثابتا لفترة طويلة، مما يجعل التسوس مشكلة محتملة.