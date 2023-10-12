صحة ورشاقة

علاجات منزلية للقضاء على أعراض دوار الحركة

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القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تصاب بدوار الحركة في السيارة، أو في القطار، أو الطائرة، يمكن لأي شخص الإصابة به ، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والنساء الحوامل، و يسبب القيء والغثيان والدوخة، ويمكن أن يؤدي القيء إلى سرعة جفاف الجسم، لذا من المهم إيقافه والحفاظ على رطوبة الجسم، وإليك بعض علاجات الأيورفيدا" الطب التقليدي"  لوقف الأعراض ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes". 

 

القرنفل:

يشتهر بخصائصه المطهرة التي لها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، له قدرة على إيقاف الغثيان أثناء السفر ،  امضغ القرنفل النيء للحصول على راحة فورية.

 

الكمون:  

يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الحركة وغثيان الصباح،  تعود آثاره العلاجية إلى خصائصه المنشطة والطاردة للغازات،  إضافة مسحوق الكمون إلى الماء، وتقليبه جيداً، ثم شربه.

النعناع:

له تأثير مرخٍ لعضلات المعدة،  كما أنه يمارس تأثيرات مضادة للميكروبات عند تناوله،  مضغ أوراق النعناع الطازجة للتخفيف من دوار الحركة.

عصير الليمون:

عصير الليمون مع مضادات الأكسدة له تأثير مطهر للمعدة،  محتواه من فيتامين C يقضي على جرثومة المعدة التي قد تسبب أعراض الغثيان أثناء السفر،  ارتشف بعض الماء بالليمون لتقليل الغثيان.

 

الزنجبيل :
 

الزنجبيل علاج تم اختباره على مر الزمن لعلاج الغثيان بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للقىء، يمكنك تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة ، مثل شاي الزنجبيل أو حلوى الزنجبيل أو مكملات الزنجبيل، لتحضير شاي الزنجبيل ، ابشر قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج، وانقعها في الماء الساخن لبضع دقائق ، ثم اشرب الشاي لتهدئة الغثيان.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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