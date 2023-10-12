“الجينات” تحدد مدى الاستفادة من “الأحماض”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف باحثون من كلية الطب بجامعة “فيرجينيا” الأمريكية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بكيفية تأثير جينات الأفراد على مدى استفادتهم من الأحماض الدهنية مثل “أوميغا 3″ و”أوميغا 6”.

وتعمل هذه الأحماض على تقوية جهاز المناعة، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والزهايمر وسرطان الثدي، وهي موجودة في بعض الأطعمة الغنية بالدهون الصحية إلا أنه يشيع تواجدها كمكملات غذائية.

ولفت الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 3600 مشارك من أعراق مختلفة، إلى أن الاختلاف العرقي يحدد مدى استعداد الجسم لاستقلاب الدهون الصحية والاستفادة من الأحماض الدهنية على نحوٍ كبير.