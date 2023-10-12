صحة ورشاقة

تحذير من الإفراط بـ “مضادات القلق”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر مركز الإدمان والصحة العقلية في “تورونتو” بكندا، من الإفراط في تناول الأدوية والعقاقير المضادة للقلق مثل “البنزوديازيبين”، وذلك لتسببها في آثار جانبية خطيرة كالسقوط والإغماء وأحياناً الوفاة.

وطُرحت أدوية “البنزوديازيبين” كمضاد للقلق لأول مرة في أوائل الستينيات، وحصلت على لقب الأدوية الأكثر وصفًا على مستوى العالم، إلا أنها لا تزال توصف حتى اليوم كعلاج “آمن وفعال” لنوبات القلق.

وشدّد المركز على أن يقتصر استخدام هذه العقاقير على بضعة أسابيع فقط لتجنب المخاطر الصحية المحتملة، محذراً من وصفها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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