تحذير من الإفراط بـ “مضادات القلق”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر مركز الإدمان والصحة العقلية في “تورونتو” بكندا، من الإفراط في تناول الأدوية والعقاقير المضادة للقلق مثل “البنزوديازيبين”، وذلك لتسببها في آثار جانبية خطيرة كالسقوط والإغماء وأحياناً الوفاة.

وطُرحت أدوية “البنزوديازيبين” كمضاد للقلق لأول مرة في أوائل الستينيات، وحصلت على لقب الأدوية الأكثر وصفًا على مستوى العالم، إلا أنها لا تزال توصف حتى اليوم كعلاج “آمن وفعال” لنوبات القلق.

وشدّد المركز على أن يقتصر استخدام هذه العقاقير على بضعة أسابيع فقط لتجنب المخاطر الصحية المحتملة، محذراً من وصفها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.