يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. 10 فوائد لتناول العنب

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القاهرة - سامية سيد - العنب غني بمضادات الأكسدة، وفي المقام الأول ريسفيراترول، والذي يرتبط بفوائد صحية مختلفة، تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يعتبر العنب مصدرًا جيدًا للفيتامينات C وK والبوتاسيوم والألياف الغذائية، يمكن أن تساهم في نظام هضمي صحي، ودعم وظيفة المناعة، وتعزيز صحة القلب،ومع ذلك، فإن الاعتدال هو المفتاح، حيث إن العنب يحتوي على نسبة عالية جدًا من السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية، تناول العنب يوميًا يمكن أن يكون له فوائد عديدة لصحتك العامة، وإليك بعض الفوائد الشائعة لاستهلاك العنب، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

10 طرق يمكن من خلالها أن يعزز استهلاك العنب صحتك:1. نسبة عالية من مضادات الأكسدة

العنب مليء بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

2. تحسين صحة القلب

ثبت أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول في العنب تقلل مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وتعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي العنب على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، والذي يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والربو وأنواع معينة من السرطان.

4. تعزيز وظائف المخ

يحتوي العنب على عناصر غذائية مهمة مثل ريسفيراترول، والتي يمكن أن تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتعزز الوظيفة الإدراكية، وتحمي من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

5. هضم أفضل

يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة، هذا يمكن أن يمنع الإمساك ويحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

6. صحة العين

يحتوي العنب على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة العين الجيدة ومنع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.

7. تعزيز جهاز المناعة

يمكن للمحتوى العالي من فيتامين C الموجود في العنب أن يعزز جهاز المناعة لديك، مما يساعد على مكافحة الالتهابات والحفاظ على صحتك.

8. إدارة الوزن

العنب منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا صحيًا للتحكم في الوزن. يمكن أن تساعد في إبقائك ممتلئًا وراضيًا مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

9. تحسين نوعية النوم

يحتوي العنب على الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم دورات النوم والاستيقاظ، يمكن أن يساعد تناول العنب قبل النوم على تحسين نوعية النوم وتعزيز ليلة مريحة.

10. صحة الجلد

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العنب على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي والشيخوخة المبكرة، كما أنها تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين E، الذي يعزز صحة البشرة والمظهر الشبابي.