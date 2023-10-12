تناول العنب يوميا قد يحسن البصر في سن الشيخوخة.. إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن فوائد تناول العنب.

وذكرت أن دراسة جديدة أجريت على عدد من كبار السن أظهرت أن تناول العنب كل يوم يساعد في الحفاظ على صحة العينين.

وبينت أن كبار السن الذين تناولوا كوب ونصف من العنب يوميا أو 46 جراما من مسحوق العنب على مدار 4 أشهر شهدوا بالفعل تحسنا في صحة أعينهم.

وأفادت بأن أمراض العيون تعد من الأمراض الأكثر انتشارا بين كبار السن، لذلك يعد العنب مصدر غني بفيتامين سي، وهو مليء بمضادات الأكسدة.