تسبب زيادة الوزن.. وجبات ممنوع تناولها في الصباح 

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ جادة بشأن فقدان الوزن الزائد يجب الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة، لأنها تمد الجسم بسعرات حرارية دون أن تلاحظي تأثيرها على الوزن.

إذا لم تتناولي وجبة إفطار مشبعة في الصباح الباكر، فقد تشعرين بالرغبة في تناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح وقبل وجبة الغداء. يتم تعريف منتصف الصباح ببساطة على أنه - حوالي الساعة 10 صباحًا - وهي الساعات المعتادة بين الإفطار والغداء.

ولكن الوجبات الخفيفة غير الصحية في منتصف الصباح تؤثر بشكل كبير على الوزن. يمكن أن تؤدي الشراهة إذا كانت تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وتحتوي على دهون سيئة وسكرات وسعرات حرارية دون قيمة.

وجبات خفيفة ممنوعة في الرجيم:

1. البسكويت



لا ينبغي إضافة البسكويت أو المخبوزات مثل المعجنات إلى نظامنا الغذائي لأنها تحتوي على دهون غير صحية ومكونات مصنعة وكمية زائدة من السكر وهو أمر غير صحي ويؤدي إلى زيادة الوزن.

تناولي الفاكهة بدلًا من الحلوى- المصدر freepik

2. الأطعمة السكرية



على الرغم من أن الوجبات الحلوة ليست محببة في الصباح إلا أن الأشخاص الذين يفضلون تناول الحلويات يحبون تذوق الحلوى في الصباح مصحوبة بفنجان من الشاي أو القهوة. عند تناولها بكميات زائدة، يمكن أن تحتوي الأطعمة مثل البسكويت والحلوى والحبوب السكرية على نسبة عالية من السعرات الحرارية ال مما يسبب ارتفاع السكر وزيادة الوزن. إذا كانت لديكِ رغبة شديدة في تناول السكر، فابحثي عن شيء حلو طبيعي مثل الفاكهة.

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3. المشروبات الغازية



نظرًا لمحتواها العالي من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية، يمكن أن تسبب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية زيادة في الوزن. كما أن الجوع والعطش يمكن أن يكونا مضللين في بعض الأحيان، لذا فإن ترطيب الجسم مهم خلال النهار.

4. الأطعمة المصنعة وعالية الدهون



الاستهلاك المستمر للأطعمة مثل رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المقلية والوجبات السريعة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها لأنها أطعمة غنية بالسعرات الحرارية. يمكن تناول الوجبات الخفيفة ببدائل صحية مثل الفواكه أو الخضار أو الزبادي أو طبق صغير من اللوز.

5. الأطعمة المالحة



يمكن أن تحتوي الأطعمة المالحة على نسبة عالية من السعرات الحرارية وتسبب احتباس الماء، مما يجعلك تشعري بالانتفاخ والثقل. وتشمل الأمثلة اللوز المملح والفشار مع كميات كبيرة من الزبدة والملح. يمكن أن يسبب الملح الزائد أيضًا التهابًا في الجسم.

السبب الرئيسي الذي يجعل هذه الوجبات الخفيفة تؤدي إلى زيادة الوزن هو محتواها العالي من السعرات الحرارية والسكر والدهون غير الصحية. غالبًا ما يتم قليها في الزيوت المهدرجة في درجات حرارة عالية، مما يؤدي إلى تكوين الجذور الحرة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بالسرطان.

الإفراط في تناول السعرات الحرارية في هذه الوجبات الخفيفة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويزيد من خطر الإصابة بحالات صحية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل المفاصل.

يمكنكِ استبدال الوجبات الخفيفة بخيارات صحية ومشبعة- المصدر freepik



الآثار الجانبية للوجبات الخفيفة في منتصف الصباح:



لا يقتصر الأمر على نوع الوجبات الخفيفة فحسب، بل أيضًا على تكرارها وأحجامها التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

يؤدي الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الأساسية ما قد يسبب تخطي وجبات الطعام تمامًا. هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية ويؤثر على التوازن الغذائي في الجسم.

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نصائح لتناول وجبات خفيفة صحية

● التركيز على الكمية التي يجب تناولها: بشكل عام، يجب على الشخص تناول حوالي 200 سعرة حرارية وما لا يقل عن 10 جرام من البروتين، بحيث يساعدك ذلك على البقاء ممتلئًا حتى الوجبة التالية ولكن في نفس الوقت لا يجعلك ممتلئًا لدرجة أنك في النهاية تخطي وجبة رئيسية.

● التكرار: يختلف عدد الوجبات الخفيفة أو الأطعمة التي يستهلكها الشخص حسب مستويات النشاط وأحجام الوجبات. إذا كان الشخص نشيطًا جدًا، فيمكنه تناول الوجبات الخفيفة 2-3 مرات يوميًا، في حين يجب على الشخص الكسول أن يقتصر تناول الوجبات الخفيفة على مرة واحدة يوميًا.

● الوجبات الخفيفة التي يجب تجنبها: تجنبي الوجبات الخفيفة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والتي قد تمنح الشخص دفعة مؤقتة من الطاقة، ولكنها ستجعله يشعر بالجوع بعد ساعة أو أكثر.