شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لالتهاب المفاصل: 8 أعراض مبكرة للمرض لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل في 12 أكتوبر من كل عام لرفع مستوى الوعي حول أنواع مختلفة من التهاب المفاصل ، فأصبحت الأوجاع والآلام شائعة إلى حد ما في الوقت الحاضر مع الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة خامل ويتخذون أوضاعًا خاطئة أثناء العمل، لا ينبغي تجاهل آلام المفاصل المستمرة والتورم والتصلب، خاصة في الصباح أو بعد فترة طويلة من عدم النشاط، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى التهاب المفاصل، وإليك الأعراض وطرق الوقاية وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".





الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل :

1. ألم في المفصل : عادة يشعر الشخص بعدم الراحة في مفاصله، والتي قد تكون ثابتة أو متقطعة أو موجودة فقط عند لمس المنطقة المصابة.

2. تورم وألم المفاصل: مع تفاقم التهاب المفاصل، يمكن أن يؤدي إلى تورم وألم المفاصل، عند الضغط على المفصل، يمكن أن يسبب الألم.

3. تيبس المفاصل، خاصة في الصباح: يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تيبس المفاصل، على سبيل المثال، إذا كانت يديك مصابة، فقد لا تتمكن من تشكيل قبضة أو ثني أصابعك بالكامل، على غرار آلام المفاصل، غالبًا ما يكون التيبس أسوأ في الصباح أو بعد عدم النشاط، غالبًا ما يستمر التيبس الصباحي لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لفترة أطول من ذلك، على عكس التيبس الصباحي الذي يعد أحد أعراض نوع آخر من التهاب المفاصل يسمى هشاشة العظام، والذي يختفي عادةً خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ.

4. صوت صرير أو إحساس: عندما يتحرك المفصل بصوت طحن أو صرير، فهذا يعني أن الغضروف قد تآكل وقد يكون مؤشرًا على التهاب المفاصل.

6. ألم الفخذ: كثير من الناس لا يدركون أن التهاب مفصل الفخذ يوزع الألم إلى الفخذ .

7. ألم المفاصل المتماثل: تتأثر المفاصل نفسها على جانبي الجسم، مثل الرسغين والركبتين، بشكل متكرر بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

8. ألم أو تصلب في يديك وقدميك: غالبًا ما تكون المفاصل الصغيرة في يديك ومعصميك وكاحليك هي الأماكن الأولى التي يظهر فيها الروماتويد وأشكال التهاب المفاصل الالتهابية الأخرى.

متى تزور الطبيب لعلاج التهاب المفاصل

أهم شيء يجب القيام به بعد تشخيص التهاب المفاصل هو إدارة الأعراض وإيقاف أي عمليات التهابية وتنكسية أخرى إلى أقصى حد ممكن، يجب على الشخص زيارة الطبيب إذا كان ألم المفاصل مصحوبًا باحمرار أو تورم "الدفء بالقرب من المفصل، إذا لم يختفي الألم أو إذا استمر لفترة أطول من أسبوعين، فيجب على المرء أيضًا زيارة الطبيب.