شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للوقاية من حساسية الخريف منها تجنب حبوب اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي فصل الخريف إلى تفاقم الحساسية لدى بعض الأشخاص، ومن مسببات الحساسية الشائعة خلال هذا الوقت حبوب اللقاح الخاصة بها والتى تؤدى إلى ردود فعل تحسسية مثل العطس والحكة والاحتقان، قد تكون الوقاية من حساسية الخريف أمرًا صعبًا ولكنها ليست مستحيلة، إن إجراء تغييرات صغيرة في روتينك اليومي يمكن أن يساعدك على إدارة الحساسية بشكل أفضل خلال فصل الخريف، وإليك قائمة نصائح الوقاية التي يمكنك اتباعها للوقاية من الحساسية وإدارتها في موسم الخريف، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بعض النصائح لتقليل التعرض وإدارة الأعراض:1. تعرف على محفزاتك

حدد مسببات الحساسية المحددة التي تؤثر عليك خلال فصل الخريف، مثل العفن أو عث الغبار، ستساعدك هذه المعرفة على اتخاذ التدابير المناسبة لتجنبها.

2. الابتعاد عن حبوب اللقاح

حاول البقاء في الداخل عندما تكون مستويات حبوب اللقاح مرتفعة، خاصة خلال ساعات الذروة.

3. إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة

امنع المواد المسببة للحساسية من دخول منزلك عن طريق إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، خاصة في الأيام التي يكون فيها عدد حبوب اللقاح مرتفعًا، استخدم مكيف الهواء المزود بفلتر HEPA للحفاظ على نظافة الهواء الداخلي.

4. قم بتغيير ملابسك

عند دخولك إلى الداخل، قم بتغيير ملابسك واغسلها على الفور لإزالة أي مسببات للحساسية قد تكون عالقة بها أثناء تواجدك بالخارج، يمكن أن يساعد الاستحمام أو شطف شعرك أيضًا في إزالة المواد المسببة للحساسية من جسمك.

5. الغبار والمكنسة الكهربائية بانتظام

قم بتنظيف منزلك بانتظام لتقليل مسببات الحساسية الداخلية مثل عث الغبار والعفن، استخدم مكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA وارتدي قناعًا أثناء التنظيف لتجنب إثارة الحساسية لديك.

6. استخدم الفراش المضاد للحساسية

استثمر في المراتب وأغطية الوسائد المضادة للحساسية لإنشاء حاجز بينك وبين مسببات الحساسية المحتملة، اغسل الفراش بانتظام بالماء الساخن لقتل عث الغبار.

7. تجنب الأعمال المنزلية في الهواء الطلق

إذا كان لديك حساسية من العفن أو العشب، فحاول تجنب الأنشطة مثل جمع أوراق الشجر أو البستنة، والتي يمكن أن تعرضك لمستويات عالية من مسببات الحساسية، إذا لزم الأمر، ارتدِ قناعًا أثناء القيام بهذه المهام.

8. مراقبة الرطوبة الداخلية

استخدم مقياس الرطوبة للتأكد من أن مستويات الرطوبة الداخلية لديك لا تتجاوز 50%. الرطوبة العالية يمكن أن تعزز نمو العفن، في حين أن الرطوبة المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى جفاف الممرات الأنفية وتفاقم أعراض الحساسية.

9. ارتداء الكمامة عند الضرورة

إذا كنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق خلال أيام ارتفاع حبوب اللقاح أو العفن، فإن ارتداء قناع يمكن أن يساعد في تصفية المواد المسببة للحساسية وحماية الشعب الهوائية.

10. استشارة طبيب الحساسية

إذا كانت حساسيتك شديدة أو لم تتم إدارتها بشكل جيد باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ففكر في استشارة طبيب الحساسية، يمكنهم إجراء اختبارات محددة والتوصية بالعلاجات المناسبة، مثل حقن الحساسية أو الأدوية الموصوفة، لإدارة الحساسية بشكل أفضل خلال موسم الخريف.