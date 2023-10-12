14 نوعًا من الأطعمة يجب عليك عدم تخزينها في الثلاجة أبدًا

بيروت - نادين محمد - الثلاجة لا تعد مكاناً صحياً، ومفضلاً لحفظ بعض الخضروات والفواكه فهناك أطعمة عديدة يجب عليك التوقف عن تخزينها في الثلاجة بعد اليوم، إليك 14 نوعا من الأطعمة التي يجب تخزينها خارج الثلاجة للمساعدة في الحفاظ على نكهتها .

1-الموز

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يحتاج الموز إلى درجة حرارة الغرفة لسببين فقد تساعد درجات الحرارة الدافئة على إنهاء نضج الفاكهة، كما أن الضوء والهواء يبطئان عملية التعفن.

لذا يجب الاحتفاظ بالموز على سطح الطاولة، أو في مخزن المؤن، أو تعليقه بخطاف الموز. سيساعد ذلك على نضج الموز ويمنع القشرة من التحول إلى اللون البني بسرعة.

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2-القهوة

القهوة المخزنة في الثلاجة، من المرجح أن تلتقط نكهات أخرى من حولها. بدلا من ذلك، احتفظي بها في حاوية مغلقة، في مخزن المؤن بعيدا عن أشعة الشمس.

3-الطماطم

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الطماطم يفضل حفظها خارج الثلاجة، فيعد ذلك هو أفضل مكان، فقد تفسد درجات الحرارة الباردة في الثلاجة لذة قوامها.

4-الأعشاب الطازجة

لا يفضل تخزين الأعشاب الطازجة في الثلاجة مثل الريحان وإكليل الجبل والزعتر فبدلًا من ذلك، ضعيها في كوب صغير، ثم في القليل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، ثم اتركيها على سطح الطاولة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

5- التفاح

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يمكن أن يظل التفاح طازجًا لمدة تصل إلى أسبوع أو أسبوعين على المنضدة يمكنك تخزينه في الثلاجة حتى تظل جاهزة للأكل لفترة أطول قليلاً.

6. الأفوكادو

عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة، من المرجح أن ينضج الأفوكادو بشكل أسرع من تخزينه في الثلاجة.

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7. التوت

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للمساعدة في ضمان بقاء التوت طازجًا لفترة أطول، يجب تخزينه خارج الثلاجة. قد يؤدي تراكم الرطوبة إلى إتلاف الفاكهة، لذا من الأفضل إبقاء التوت خارج الثلاجة وعدم غسله .

8. الخبز

احتفظي بالخبز على المنضدة لمدة 24 ساعة الأولى، ثم قومي بتجميده واستخدمي محمصة الخبز لإذابته قبل تناول الطعام.

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9. الشوكولاتة

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عند تركها في الثلاجة، قد تصبح الشوكولاتة لها نكهة باهتة. بدلا من ذلك، اختاري تخزينها في مكان مظلم وجاف.

10. الخيار

يجب تجنب تخزين الخيار في الثلاجة، قد يتسبب ذلك في أن يصبح مائيًا ويحدث حفرًا في الجلد. بدلًا من ذلك، اختاري وضعها في حاوية محكمة الغلق في مخزن المؤن أو على سطح العمل.

11. الثوم

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تخزين الثوم في الثلاجة يمكن أن يجعل البصيلات مطاطية، وبدلاً من ذلك، احتفظي به في مكان بارد وجاف مثل الخزانة وبعيدًا عن مصادر الحرارة مثل سطح الموقد.

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12. الصلصة الحارة

حافظي على النكهة القوية وحرارة الفلفل عن طريق إبقاء الصلصة الحارة خارج الثلاجة وفي مخزن المؤن.

13. المكسرات

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يمكنك حماية نكهة المكسرات مثل الكاجو واللوز عن طريق تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق خارج الثلاجة.

14- المانجو

لا يجب تبريد المانجو الخام لأن التبريد يبطئ نضجها. كما أنه يجعل المانجو قاسية الملمس. يُنصح بتخزين المانجو الناضجة فقط في الثلاجة لأنها تحافظ عليها ثابتة وحلوة وطازجة.

المصدر: موقع هيلث healthshots.