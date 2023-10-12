أسباب الحبوب تحت الجلد.. هل هي صحية؟

بيروت - نادين محمد - بعض الأشخاص يعانون من ظهور الحبوب تحت الجلد، وهو حالة تسمى "البثور العمياء" في إشارة إلى وجودها رغم عدم ظهورها على السطح.

قد تظهر الحبوب وتستمر لفترة تحت سطح الجلدـ وهذا من شأنه أن يسبب الألم والالتهاب. في حالات أخرى تنفجر الحبوب عبر السطح على شكل رأس أبيض أو رأس أسود أو نتوء حمراء.

يشمل العلاج استخدام الكمادات الدافئة والكريمات المقاومة لحب الشباب. حافظي على نظافة الجلد لتقليل فرصة الإصابة بمشكلة الحبوب تحت الجلد.

ما هي الحبوب تحت الجلد؟

على عكس الشكل التقليدي للحبوب، تظهر البثرة تحت الجلد رغم ظهور سطح الجلد أملس، لكنها مصحوبة بألم، بعد عدة أيام ربما تعطيك إشارة على السطح تظهر في شكل رأس أبيض أو رأس أسود أو نتوء أحمر مرئي، ومرات أخرى تختفي دون أن تظهر.

غالبًا ما تظهر الحبوب تحت الجلد على الوجه أو الجزء العلوي من الظهر أو الصدر. قد تشعري بها إذا قمت بفرك إصبعك على سطح الجلد. لكن ليس من الممكن دائمًا الشعور بالنتوء السطحي.

الحبوب تحت الجلد قد تظهر لسبب وراثي- المصدر freepik

البثور العمياء (الحبوب تحت الجلد) يمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة. لكن يمكن التدخل وعلاجها ببساطة، مثل استخدام الكمادات الدافئة والكريمات الموضعية لكن تجنبي الضغط عليها.

قد يعجبكِ أيضًا كونتور بالالوان لاخفاء الهالات السوداء وحبوب الوجه وتصغير الانف



يمكن لأي شخص أن يصاب بالحبوب تحت الجلد. المراهقون والشباب هم أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع الحبوب، لكنهم قد يظهروا في أي عمر.



أسباب ظهور الحبوب تحت الجلد:

كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الحبوب، تظهر الحبوب تحت الجلد عندما تصبح مسام الجلد مسدودة. المسام هي ثقوب صغيرة في جلدك. يطلق عليها اسم بصيلات الشعر.

يمكن أن تتعرض للانسداد بسبب التالي:

- بكتيريا.

- خلايا الجلد الميتة.

- شعر.

- الزهم (الزيت الذي ينتجه جسمك للحفاظ على رطوبة بشرتك).

إذا كان جسمك يفرز الكثير من الزيوت أو إذا اهملت نظافة الجلد فهذا يعرضكِ لمشكلة الحبوب تحت الجلد، لأن الخلايا الدهنية والجلدية تتراكم تحت جلدك وتشكل القيح، ويصبح محاصرًا ولا يمكنه الوصول إلى سطح الجلد ليترك جسمك.

الكمادات تساعد على علاج الحبوب تحت الجلد- المصدر freepik

أسباب أخرى:

الوراثة: إذا كان والديكِ يعانيان من حب الشباب والحبوب تحت الجلد، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها.

التغيرات الهرمونية: المراهقون الذين يمرون بمرحلة المراهقة (البلوغ) معرضون لظهور الحبوب تحت الجلد مع تغير مستويات الهرمونات لديهم. تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة أثناء الدورة الشهرية أو أثناء الحمل.

الأدوية: بعض الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات ، يمكن أن تسبب ظهور الحبوب تحت الجلد.

العرق: القيام بالأنشطة التي تجعلك تتعرقين، خاصة أثناء ارتداء قبعة أو خوذة أو ملابس ضيقة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

اقرأي أيضًا علاج حبوب الجبهة في فترة المراهقة والبلوغ

التوتر: القلق والتوتر يؤديان إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول وإنتاج المزيد من الزهم، مما يسبب ظهور الحبوب تحت الجلد. الكورتيزول هو "هرمون التوتر" في الجسم.

علاج الحبوب تحت الجلد:

ننصحك ببعض الطرق والارشادات التي يمكنك من خلالها علاج الحبوب تحت الجلد.



1- وضع كمادات دافئة:

ضعي قطعة قماش دافئة ومبللة على المنطقة واتركيها لمدة 10 دقائق، عدة مرات في اليوم. تأكدي من أن المنشفة ليست ساخنة جدًا. يشجع الدفء القيح على الذوبان أو الظهور على السطح.



2- لاصقة حب الشباب على المنطقة:

لاصقة حب الشباب تحتوي على دواء (مثل حمض الساليسيليك الذي يعالج البثور). ضعي الملصق الصغير على جلدكِ، ليطلق الدواء على مدار عدة ساعات.

3-العلاجات الطبيعية:

عند وضع العسل الخام على الجلد، فإنه يمكن أن يقلل من البكتيريا والتورم. تأكدي من استخدام العسل الخام في شكله الطبيعي غير المعالج (بدلاً من العسل الذي تشتريه من متجر البقالة).

يمكنك أيضًا تجربة وضع كمية صغيرة من زيت شجرة الشاي على المنطقة المصابة مرتين يوميًا، زيت شجرة الشاي يقلل الالتهاب أيضًا.

للمزيد عن الحبوب ما رأيك بقراءة على جبينك؟ وجنتيك؟ أم ذقنك؟ هذا ما يقوله مكان ظهور حب الشباب عن صحتك