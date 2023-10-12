شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 5 أعشاب تعزز صحة العظام وتقلل الآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتم الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل في 12 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول التهاب المفاصل، وهي حالة تسبب التهاب المفاصل وتؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويتم الاحتفال بهذا اليوم بهدف زيادة الفهم والمعرفة حول التهاب المفاصل، وتعزيز التشخيص المبكر، ودعم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.





التهاب المفاصل هو اضطراب معقد، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف، يمكن إدارة الأعراض من خلال خيارات العلاج المختلفة، بما في ذلك الأدوية والعلاج الطبيعي وتغيير نمط الحياة، أعشاب الأيورفيدا " الطب البديل "هي نباتات طبية هندية تقليدية تم استخدامها لعدة قرون لتعزيز الصحة العامة وإدارة الحالات الصحية المختلفة، بما في ذلك آلام المفاصل، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأعشاب قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات، مما قد يساعد في تقليل الألم والالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل، وإليك قائمة من الأعشاب التي قد تكون مفيدة في علاج التهاب المفاصل.

5 أعشاب تساعد في علاج التهاب المفاصل:

1. الكركم

الكركمين، المركب النشط في الكركم، له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يخفف من أعراض التهاب المفاصل، يمكن استهلاكه على شكل مسحوق أو إضافته إلى الأطباق للحصول على نكهة مميزة.

2. الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل، كما أنه يحسن الدورة الدموية، ويقلل من التورم والتصلب في المفاصل، يمكن تناوله كشاي الزنجبيل أو إضافته إلى الوجبات أو العصائر.

3. البوسويليا

يحتوي مستخلص Boswellia على مركبات يمكن أن تمنع الالتهاب وتخفف آلام التهاب المفاصل، وقد يساعد أيضًا في منع فقدان الغضاريف، يُعرف أيضًا باسم اللبان الهندي، ويمكن استهلاك البوسويليا في شكل أقراص يساعد على تقليل الالتهابات وآلام المفاصل.

4. اشواغاندا

تتمتع أشواغاندا بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تقليل الألم والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل، كما أنه يساعد في تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، يمكن أن يساعد تناول اشواغاندا على شكل كبسولات أو مسحوق في تحسين كثافة العظام وتقليل أعراض التهاب المفاصل، يمكن تناوله مع الحليب الدافئ أو الماء.

5. الشاى الأخضر

يساعد في علاج التهاب المفاصل، يقلل من التورم والالتهاب، مما يسهل الحركة، يمكن شربه أو استخدامه ويعمل كمادات على المنطقة الملتهبة لقليل أعراض التهاب المفاصل للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى.