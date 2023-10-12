لا شك أن الشعر الأسود لافت ومميز، فصاحبات الشعر باللون الأسود محظوظات جداً، كونهن يتمتعن بأحد أكثر ألوان الشعر جاذبية وجمالاً. لكن في المقابل، غالباً ما يكون الشعر الأسود عرضة للتلف والتساقط والترقق، إلا أن هناك الكثير الذي يمكنك فعله لتقليل الضرر والمساعدة في الحفاظ على جمال شعرك الأسود. ونرصد لك في ما يلي، خطوات العناية بالشعر الأسود تحميه من التلف وتحافظ على صحته.

اغسلي شعرك مرة أسبوعياً

احرصي على غسل شعرك مرة في الأسبوع فقط، لأن ذلك سيساعد في منع تراكم منتجات العناية على فروة الرأس والشعر، والتي تؤدي مع مرور الوقت إلى جفاف الشعر، فيصبح هشاً وخالياً من الحيوية واللمعان.

استخدمي البلسم

لا تترددي في استخدام بلسم الشعر في كل مرة تغسلين فيها شعرك. واحرصي على التأكد من تغلغل البلسم في أطراف الشعر بشكل خاص، لأنها الجزء الأقدم والأكثر هشاشة من شعرك.

اجعلي الأولوية لعلاجات الشعر

تساعد علاجات الشعر المتنوعة في الحفاظ على صحة الشعر الأسود، في مقدمها العلاج بالزيت الساخن مرتين في الشهر، فهو يمد الشعر بالرطوبة والمرونة الكافية. كذلك، استخدمي أحد منتجات الحماية من الحرارة قبل تصفيف الشعر، ما يعمل على تقليل الضرر الناتج من الحرارة العالية.

تقليل الضرر خلال النوم

الحركة أثناء النوم تسبب الضرر لشعرك في كثير من الأحيان. كما يمكن لبعض الأقمشة أن تمتص الرطوبة من الشعر وفروة الرأس. لتجنب ذلك، قومي بما يلي:

- أزيلي كل أربطة الشعر قبل النوم.

- استخدمي لفافة شعر ناعمة أو حريرية أو ساتان لتقليل الاحتكاك عن شعرك.

- استخدمي وسادة مصنوعة من الحرير أو الساتان.

قصي أطراف شعرك بانتظام

تؤثر الأطراف المتقصفة على مظهر الشعر وحيويته، بالتالي فإن قص أطراف الشعر بانتظام يساعد في الحفاظ على صحته ويساهم في نموه. في المقابل، ابتعدي قدر الإمكان عن تعريض شعرك للحرارة العالية الناتجة من مكواة فرد الشعر والبكرات الساخنة.

تجنبي اعتماد تسريحات الضفائر الضيقة والمشدودة

تسريحات الضفائر الضيقة والمشدودة، تؤثر سلباً على فروة الرأس وتزيد من خطر التقصف والهشاشة وإصابة الشعر بمشكل تسمى الثعلبة. لذلك، احرصي على الابتعاد عن هذه التسريحات، واستعيضي عنها بتسريحات الضفائر الرخوة والفضفاضة.

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