إجراءات الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعزز من فرص الشفاء

رغم أن فحص سرطان الثدي لا يمنع الإصابة بهذا المرض، لكن يمكن أن يساعد في اكتشافه مبكراً؛ فيصبح علاجه أسهل؛ مما يعطي أفضل فرصة ممكنة للبقاء على قيد الحياة.. «سيدتي نت» يطلعك على إجراءات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. في التقرير الآتي:

5 طرق تساعد على اكتشاف سرطان الثدي

توصَى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 إلى 74 عاماً، والمعرَّضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عامين.. في حين يجب على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاماً، التحدث مع طبيبهن أو أيّ مقدِّم رعاية صحية آخر، حول موعد البدء وعدد مرات إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية.. يجب على النساء الموازنة بين فوائد ومخاطر اختبارات الفحص، عند اتخاذ قرار بشأن البدء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية قبل سن الخمسين.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف سرطان الثدي، وتشمل:

الفحص السريري.

تصوير الثدي بالأشعة السينية.

التصوير بالرنين المغناطيسي.

الموجات فوق الصوتية.

الخزعة.

ومع ذلك، من المهم أن تراقبي أيّة تغيّرات في الثدي.

1. الفحص السريري

يتضمن فحص الثدي السريري فحصاً جسدياً شاملاً لمنطقة الثدي بأكملها، بواسطة الطبيب المختص.. وهذا يشمل الثديين والحلمتين والإبطين وعظمة الترقوة.. وكذلك الاطلاع على تاريخك الشخصي والعائلي للإصابة بسرطان الثدي، وما إذا كنتِ قد لاحظتِ أيّة تغيّرات في ثدييك.

2. الأشعة السينية

يتم تصوير الثدي بالأشعة السينية للتحقق بانتظام من سرطان الثدي، لدى النساء اللاتي قد لا تظهر عليهن أيّة علامات أو أعراض للمرض.. يتضمن فحص تصوير الثدي بالأشعة السينية، صورتين لكل ثدي، يتم تحليلهما بواسطة اختصاصي الأشعة؛ بحثاً عن علامات الشذوذ.

3. الخزعة

الخزعة هي إزالة عينة صغيرة من الأنسجة من الثدي أو العُقد الليمفاوية.. ثم يتم فحص الأنسجة من قِبل اختصاصي علم الأمراض تحت المجهر.. تساعد هذه العملية في تحديد، ما إذا كانت الأنسجة التي تمَّ أخذ عينات منها، تحتوي على أيّة خلايا سرطانية.. كما أنه يساعد على تحديد خطة العلاج المناسبة.

4. التصوير بالرنين المغناطيسي

يُنتج التصوير بالرنين المغناطيسي صورة للجزء الداخلي من جسمك، باستخدام المجالات المغناطيسية.. النساء تحت سن الـ50 عاماً والمعرَّضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، مؤهَّلات لإجراء فحوصات روتينية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

5. الموجات فوق الصوتية

تُستخدم الموجات فوق الصوتية لتحديد جزء من جسمك.. يتم استخدام الموجات فوق الصوتية للثدي؛ لمعرفة ما إذا كانت الكتلة الموجودة في الثدي صُلبة، أو مليئة بالسوائل.. غالباً ما يتم استخدام الموجات فوق الصوتية للتحقق من النتائج غير الطبيعية من تصوير الثدي بالأشعة السينية.

فوائد ومخاطر فحص سرطان الثدي

كل اختبار فحص له فوائد ومخاطر؛ لذا من المهم التحدث مع طبيبك قبل إجراء أيّ اختبار فحص، مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية.. تكمن فائدة الفحص في اكتشاف سرطان الثدي مبكراً؛ حيث يكون علاجه أسهل.. فيما المخاطر يمكن أن تشمل الأضرار ونتائج اختبار إيجابية كاذبة؛ مما يؤدي إلى المزيد من الاختبارات، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن، وتستغرق وقتاً طويلاً، وقد تسبب القلق.

من الأضرار المحتملة الأخرى الناجمة عن فحص سرطان الثدي: الألم أثناء الإجراءات، والتعرُّض للإشعاع من اختبار تصوير الثدي بالأشعة السينية نفسه.. قد يُغفل تصوير الثدي بالأشعة السينية أيضاً وجود السرطان، والتي تسمى نتائج الاختبار السلبية.

قد يهمك أيضا:

أطعمة هامة تقي من سرطان الثدي

كيف يكون وجع سرطان الثدي تجعلك تغضعي للفحص الطبي