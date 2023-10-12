أسباب بكاء الطفل عند التبرز ومتى يجب القلق

قد يكون لدى الأمهات الجدد قلق بشأن سبب بكاء أطفالهن عند التبرز. فقد يبكي بعض الأطفال حديثي الولادة والرضع أثناء التبرز لأن هذا الإحساس قد يكون غريباً بالنسبة لهم. ومع ذلك، قد يبكي عدد قليل من الأطفال بسبب مشاكل في البطن أو الألم أو بسبب أعراض هضمية أخرى. إليك وفقاً لموقع هيلث أسباب بكاء الطفل أثناء التبرز ومتى يجب الذهاب إلى الطبيب؟.

أسباب بكاء الطفل أثناء التبرز

قد تتراوح أسباب بكاء طفلك أثناء التبرز من اعتياد طفلك على الإحساس بالتبرز إلى حالة طبية كامنة إليك أبرز الأسباب وهي كالتالي:

1. عدم التعود على الإحساس بالتبرز

إذا بكى طفلك أثناء التبرز في الأيام الأولى، فقد يكون ذلك بسبب أنه لا يزال يتكيف مع الإحساس بالتبرز وقد يكون السبب أيضاً أن عضلات بطن الطفل لا تزال غير مكتملة النمو، مما يجعل من الصعب إخراج البراز. أيضاً، من الصعب التبرز أثناء الاستلقاء مع عضلات البطن الضعيفة .

2. الإمساك

قد يعاني الأطفال أيضاً من الإمساك، مما قد يجعلهم يبكون أثناء التبرز. إذا كانت حركات الأمعاء قاسية وغير منتظمة، فمن الممكن أن يكون طفلك مصاباً بالإمساك. تشمل العلامات الشائعة للإمساك عند الأطفال:

البصق

براز صلب وجاف

عدم الراحة أثناء حركات الأمعاء

آلام البطن والانتفاخ

وجود أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع

التهيج والعصبية

فقدان الشهية

التعب والإجهاد

3. عسر الهضم عند الرضع

يتسبب عسر الهضم بإجهاد الطفل الرضيع أثناء التبرز ويجعله يبكي لأكثر من عشر دقائق قبل التبرز وقد يتحول وجه الطفل إلى اللون الأحمر أو الأرجواني حتى مرور البراز المائي. وتعد هذه حالة معوية طبيعية وشائعة وقد يتم حلها بعد بضعة أسابيع.

4. الشق الشرجي

إذا كان طفلك يعاني من الإمساك المزمن، فقد يصاب بالشق الشرجي. قد يكون هذا مرتبطاً بالإجهاد الشديد أثناء التبرز. والشقوق الشرجية وهي حالة يحدث فيها تمزق صغير في الجلد في بطانة الشرج أو القناة الشرجية، ناتج عن إخراج البراز الصلب. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المغص عند الرضع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشقوق الشرجية والتغوط المؤلم.

5. المغص

يؤثر المغص على حوالي 10-40% من الأطفال الرضع. ويبلغ ذروته عند عمر ستة أسابيع تقريباً، وتبدأ الأعراض في التحسن خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. يميل الأطفال إلى البكاء بشكل لا يمكن السيطرة عليه أثناء معاناتهم من المغص. تشمل الأعراض الأخرى البراز الدموي والغازات الزائدة والألم أثناء التبرز والطفح الجلدي والقيء. لذا، إذا كان طفلك يبكي أثناء التبرز، فحاولي تحديد ما إذا كان ذلك بسبب مغص الأطفال.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

البكاء العرضي أثناء التبرز أمر شائع عند الرضع. ومع ذلك، إذا كان طفلك يبكي بشكل مفرط أثناء التغوط، ولاحظت الحمى وصعوبات التغذية ودماً في البراز، فمن الأفضل أن تأخذيه إلى طبيب الأطفال. فالأطفال الأكبر سناً قد يصدرون الكثير من البكاء ويتحول لونهم إلى اللون الأحمر، ولكن طالما أن برازهم ناعم ويتبرزون كل يوم أو يومين، فهذا طبيعي. ومع ذلك، إذا كان البراز صلباً فهذا علامة على الإمساك ويجب معالجته مع طبيب الأطفال.

نصائح لمنع الأطفال من البكاء أثناء التبرز

قد يتبرز الأطفال الذين يرضعون طبيعياً عدة مرات يومياً إلى مرة واحدة في الأسبوع، وقد يتبرز الأطفال الذين يرضعون صناعياً عدة مرات يومياً إلى مرة واحدة كل أربعة أيام. لذلك، لا تقلقي إذا كان طفلك يبكي أحياناً أثناء التبرز. ومع ذلك، يمكنك دائماً استخدام بعض النصائح المفيدة لمساعدته على التحكم في الألم ومنعه من البكاء.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فحاولي تغيير نظامك الغذائي ولاحظي ما إذا كان طفلك يخرج برازاً ليناً لاحقاً. وفي حالة الرضاعة الصناعية، استشيري طبيب الأطفال الخاص بك لتضمين أفضل حليب صناعي مناسب لحالة طفلك ولا يسبب له أي مشاكل معوية.

قومي بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف، مثل البروكلي والكمثرى والخوخ والموز في النظام الغذائي للأطفال الذين بدأوا بتناول الأطعمة الصلبة.

حافظي على رطوبة طفلك عن طريق تقديم الحليب من وقت لآخر. بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، يمكنك تقديم الماء أو عصير الكمثرى لهم.

قومي بتدليك منطقة السرة والمعدة لدى طفلك بلطف وتحريك قدمه لمساعدته على التخلص من الغازات الزائدة.

ضعي كمادة دافئة على بطن الطفل لمساعدته على إخراج البراز بشكل أكثر راحة وتخفيف انزعاج الطفل وتأكدي أيضاً من مساعدة طفلك على التجشؤ بعد كل رضعة. لتجنب أي إزعاج، تأكدي من تغيير الحفاضات بشكل متكرر.

قد يساعد البروبيوتيك في تخفيف أعراض المغص عند الأطفال لذا تحدثي إلى طبيب الأطفال الخاص بك لإدخاله في نظام طفلك الغذائي وفقاً لحالته.

إحملي طفلك في شكل القرفصاء قد يساعد في تسهيل حركات الأمعاء.

ينبغي على الأم إبقاء رأس طفلها أعلى من مستوى المعدة أثناء الرضاعة الطبيعية أو الصناعية، لأن هذه الطريقة تساعد الحليب على الوصول إلى المعدة وصعود الهواء الموجود بداخلها إلى أعلى على هيئة تجشؤ.

كما يراعى رفع زجاجة الحليب لأعلى قليلًا، لتجنب تجمُّع فقاعات الهواء في الحلمة.

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