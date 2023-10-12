من أعراض الحمل تستطيع الزوجة التعرف إلى احتمالية وجود حمل، لكنها لا تؤكده؛ إذ يتم التأكد من وجود الحمل في مراحله المبكرة من خلال الفحوصات الطبية، التي يمكن أن تختلف حسب أشهر الحمل، كما أنها تختلف من امرأة لأخرى، ومن حمل لحمل. في هذا التقرير سنتعرف إلى أعراض الحمل النفسية والجسدية، حسب أشهر الحمل، التي تتفق أحياناً مع الشهر السابق، وقدتزيد عليه، ومرات تتساوى الأعراض، والهدف في النهاية التعرف إلى كل ما سوف يحدث خلال أشهر الحمل؛ حتى لا تُفاجأ به الحامل، ومن ثَمة يتم الاستعداد له، فالتآلف معه ومجاراته. اللقاء والدكتور محمود الأتربي أستاذ النساء والتوليد؛ للشرح والتفصيل.

اختلاف أعراض الحمل حسب أشهر الحمل

1- أعراض الحمل في الشهر الأول

نعم، تختلف أعراض الحمل حسب أشهر الحمل بشكل كبير على مستوى التغيرات الجسدية والنفسية؛ فقد تكون الأشهر الأولى أكثر صعوبة على الأم من الأشهر الأخيرة، خاصة حين يتعلق الأمر بالتقيؤ والغثيان.

بينما تشعر أخريات بصعوبة الأشهر الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالحالة النفسية، من خوف من الولادة أو حرصاً على سلامة الجنين، أو تحسباً للمسؤولية القادمة.

للعلم: نظراً لاختلاف أعراض الحمل حسب أشهر الحمل؛ فقد لا تظهر جميع هذه الأعراض لدى الحامل، ولكن قد يظهر واحد منها على الأقل، وعدم ظهور أعراض الحمل في الشهر الأول لا يعني وجود خلل ما.

الأعراض الجسدية

غياب الدورة الشهرية، الغثيان، الانتفاخ، التبول بمعدل أكثر من المعتاد، انتفاخ أو حنان في الصدر.

الأعراض النفسية

الشعور بعدم الاتزان، التقلبات المزاجية، قلة الصبر، التوتر والحيرة، القلق، اضطراب المشاعر.

2- أعراض الحمل في الشهر الثاني

عادة ما تبدأ المرأة الحامل باختبار أعراض الحمل في الأشهر الأولى، والتأكد منها خلال الشهر الثاني؛ إذ تشمل:

الأعراض الجسدية

- استمرار غثيان الحمل، مع التقيؤ أو دونها، زيادة في إفرازات اللعاب.

- كثرة التبول، التعب العام، ازدياد الشعور بالنعاس، الإمساك.

- حرقة المعدة، صعوبة في الهضم، ازدياد حجم الخصر والصدر.

- انتفاخ البطن، الذي يسبب الشعور بالامتلاء عند الحامل.

- النفور من الطعام، أو الشراهة تجاه نوع معين من الأطعمة.

- الدوار، وأحياناً الإغماء، الصداع، بسبب تغير الهرمونات.

- امتلاء وثقل، أو ليونة في الثدي، وتميل لون الحلمة إلى اللون البني.

- ظهور أوردة واضحة تحت جلد الثدي.

الأعراض النفسية

قد لا تختلف أعراض الحمل النفسية في الشهر الثاني عن أعراض الشهر الأول، ومنها:

الشعور بعدم الاتزان، الإحساس بالشبع عند الحامل، تغيرات هرمونية ومزاجية سريعة التي تعكس الصحة العامة للحامل، قلة الصبر، الحيرة والقلق، اضطراب المشاعر.

3- أعراض الحمل في الشهر الثالث

أعراض الحمل في الشهر الثالث تشترك مع الكثير من أعراض الحمل في الشهر الثاني، إضافة إلى بعض العلامات، منها ما يلي:

الأعراض الجسدية

زيادة الشهية، ويبدأ البطن بالظهور، مع تطور الجنين في نهاية الشهر الثالث.

الأعراض النفسية

شعور بعدم الاتزان، شعور جديد بالهدوء، التوتر والبكاء أحياناً، قد تشعر الحامل بفرح وروح معنوية عالية.

4- أعراض الحمل في الشهر الرابع

تأخذ أعراض الحمل في الشهر الرابع منحنًى آخر؛ حيث إنها تتضمن اختفاء بعض الأعراض وظهور أعراض أخرى

الأعراض الجسدية

- استمرار الشعور بالتعب والإرهاق، انخفاض عدد مرات التبول عن السابق، تراجع أغراض الغثيان والقيء عند الحامل، بل تختفي لدى البعض.

- استمرار الإمساك، وحرقة في المعدة، وعسر في الهضم.

- استمرار انتفاخ في البطن وشعور بالامتلاء، زيادة في حجم الثدي أكثر من ذي قبل، واختفاء الشعور بالتورم، الدوار والصداع أحياناً، خصوصاً مع الحركة السريعة للرأس.

- زيادة في الشهية للأكل، احتقان في الأنف وانسداد في الأذن، انتفاخ بسيط في اليدين والقدمين، وأحياناً في الوجه، الشعور بحركة الجنين في نهاية الشهر الرابع.

الأعراض النفسية

الشعور بالقلق والتوتر، الشعور بالفرح، خصوصاً عندما تشعر السيدة بأنها حامل فعلاً، الشعور بالإحباط بسبب ازدياد وزنها، النسيان، وصعوبة التركيز، وشرود الذهن.

5- أعراض الحمل في الشهر الخامس

الأعراض الجسدية

- الشعور بحركة الجنين، ألم في أسفل البطن بسبب تمدد الرحم، الإمساك، حرقة في المعدة وعسر في الهضم.

- الانتفاخ والغازات، الدوار والصداع أحياناً، احتقان في الأنف وانسداد في الأذن.

- الشهية المفتوحة للأكل، ولكل ما هو غريب -الوحام- وشد في عضلات الأرجل.

- انتفاخ وتورم الأيدي والقدمين والوجه، ألم في الظهر، زيادة في نبضات القلب.

- تصبغات في جلد البطن والوجه.

الأعراض النفسية

تقبل الحمل والتكيف معه بطريقة أفضل من ذي قبل، انخفاض الشعور بالتوتر، تحسن المزاج، استمرار شرود الذهن.

6- أعراض الحمل في الشهر السادس

قد لا تختلف أعراض الحمل في الشهر السادس، عن أعراض الشهر الخامس، حيث تشمل ما يلي:

الأعراض الجسدية

بالإضافة إلى ما ذُكر في أعراض الحمل في الشهر الخامس، تتضمن علامات الحمل في الشهر السادس ما يلي:

- الشعور بحركة واضحة للجنين.

- حكة في البطن عند المرأة الحامل.

- تضخم الثدي.

الأعراض النفسية

- شرود الذهن.

- الملل من الحمل.

- الخوف؛ حيث تتبادر مخاوف لدى الحامل بخصوص الولادة، ومخاوف من المستقبل.

7- أعراض الحمل في الشهر السابع

تشمل كل أعراض الحمل بالشهر السابق، إضافة إلى الأعراض التالية:

- حركة الجنين تصبح أقوى وأكثر تكراراً، ألم في أسفل البطن بسبب تمدد الرحم.

- حرقة في المعدة، وعسر في الهضم، الانتفاخ والغازات، احتقان في الأنف وانسداد في الأذن.

- نزيف في اللثة أحياناً، تقلصات في عضلات الأرجل.

8- أعراض الحمل في الشهر الثامن

تزداد تغيرات الحمل، وتبدأ بالوضوح في الأسبوع الـ33، وهي:

زيادة الوزن، وتضخم الثدي، وتورم القدمين والكاحلين، وألم في الظهر، وصعوبة في النوم، وضيق التنفس.

9- أعراض الحمل في الشهر التاسع

- ترقق عنق الرحم «إمحاء عنق الرحم».

- زيادة الإفرازات، فرط الطاقة، نزول ماء الولادة «تمزق الأغشية».

- التقلصات: عندما يبدأ ألم المخاض، توقعي الإنذارات الكاذبة.

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