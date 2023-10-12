أهمية الفحوصات الروتينية والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية للأطفال

عندما ينتهي فصل الصيف ويدخل الأطفال في فصل الشتاء، يعد هذا دائماً وقتاً مثيراً ومرهقاً بعض الشيء من العام. سواء كان طفلك في السنة الأولى أو السنة الخامسة من المدرسة، فقد مررت بأيام تجهيز ربما كانت صعبة على الأطفال (والآباء أيضاً)..

ورغم وجود الكثير من الأشياء التي خططت بها وقمت بتنظيمها، هناك شيء واحد لا ينبغي استبعاده؛ الفحص البدني السنوي لطفلك. يمكنك تأجيله إلى تاريخ لاحق، لكن بداية العام الدراسي هي سبب مثالي للحرص على إجرائه في هذا الوقت؛ للاطمئنان على صحة الطفل، كما ينصحك الأطباء والاختصاصيون.

أهمية الفحوصات البدنية السنوية للأطفال

تعد الفحوصات البدنية السنوية مهمة للأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها مهمة بشكل خاص للأطفال خلال سنوات نموهم. وعلى الرغم من أن طفلك قد يبدو بصحة جيدة، إلا أن الكثير يمكن أن يتغير خلال عام. وأثناء الفحص، سيحدد طبيبك ما إذا كان طفلك يتطور بمعدل طبيعي أو إذا كانت هناك اختلافات في النمو بينه وبين الأطفال الآخرين في نفس العمر.

أسباب متعددة تجعل الفحص البدني السنوي مهماً

ضرورة التشخيص المبكر

لأنه إحدى أكثر الطرق فعالية للعناية بصحة طفلك، وعلى الرغم من أنك قد لا تلاحظين أي أعراض غير منتظمة لدى طفلك، إلا أن طبيبه قد يكون قادراً على تحديد العلامات المبكرة للمرض. ومن خلال التشخيص المبكر، هناك فرصة أفضل لعلاجه بنجاح مع آثار جانبية أقل على المدى الطويل.

فرصة لمناقشة الأمور الصحية مع الطبيب

يمكن أن يشمل ذلك مجموعة من المواضيع، مثل النظام الغذائي والنظافة والتطور وغير ذلك الكثير، وبما أن هذا شيء يجب القيام به على أساس سنوي، فهو يساعده على إنشاء علاقة ثقة بين الطفل والطبيب، والتي تلهم مستوى أعلى من الثقة. لن يساعد ذلك طفلك على الشعور براحة أكبر مع الطبيب الخاص به فحسب، بل سيساعد الطبيب أيضاً على بناء سجل شامل لصحة طفلك، وتحديد ما إذا كانت هناك أي تغييرات ملحوظة في صحته أو نموه بشكل أفضل.

حماية طفلك والأطفال الآخرين في المدرسة

من خلال إجراء الفحص البدني في بداية العام الدراسي، فإنك تحمين طفلك والأطفال الآخرين في المدرسة. نظراً لأنك لا تعرفين أبداً الحالة الصحية للأطفال الآخرين أو إذا كان أهلهم على اطلاع دائم باللقاحات الخاصة بهم؛ فمن الأفضل توخي الحذر والتأكد من أنهم يبدأون العام الدراسي بصحة جيدة.

الفحوصات الروتينية اللازمة

الرسم البياني للنمو

تُستخدم مخططات النمو لمقارنة طول طفلك ووزنه وحجم رأسه مع الأطفال من نفس العمر. يتم أيضاً تخصيص مخططات النمو، حيث سيكون لدى الصبي معالم للطفل مختلفة عن الفتاة. هذه أداة قوية؛ لأنها تساعد الآباء والأمهات على مراقبة العلامات المبكرة للمشاكل الطبية؛ التي غالباً ما تظهر على الأطفال الذين لا يتمتعون بصحة جيدة علامات ضعف النمو.

الفحص البدني حسب عمر الطفل

قد تختلف الفحوصات البدنية اعتماداً على عمر طفلك، ولكنها ستفحص عادةً النمو البدني له، وتتحقق من معدل ضربات القلب والعلامات الحيوية الأخرى، وتتحقق من رؤيته وسمعه. وهذا يسمح للطبيب بمراقبة أي مشاكل تنموية أو وظيفية.

لا بد من التحقق من التاريخ الطبي للطفل

يساعد التاريخ الطبي لطفلك الطبيب على تحديد العمليات الجراحية السابقة والإصابات واستخدام الأدوية والتاريخ العائلي والمخاوف الصحية السابقة أو الحالية. تساعده أيضاً هذه المعلومات على فهم الحالة الصحية لطفلك، وما إذا كان على دراية بلقاحاته، وما إذا كانت هناك أي حالات يجب مراقبتها بعناية.

الفحص البدني حسب عمر الطفل

قد تختلف الفحوصات البدنية اعتماداً على عمر طفلك، ولكنها ستفحص عادةً النمو البدني له، وتتحقق من معدل ضربات القلب والعلامات الحيوية الأخرى، وتتحقق من رؤيته وسمعه. وهذا يسمح للطبيب بمراقبة أي مشاكل تنموية أو وظيفية.

التأكد من إعطاء اللقاحات

لا تحمي اللقاحات أطفالك من الأمراض التي تهدد حياتهم فحسب، بل تحمي أيضاً الآخرين من حولهم. على الرغم من أن العديد من تطعيمات طفلك ستكتمل عند بلوغه سن 6 سنوات، إلا أن بعض اللقاحات يتم إعطاؤها أكثر من مرة أو في أعمار مختلفة. إن الاطلاع على أحدث اللقاحات هو وسيلة لحماية الطفل وأصدقائه من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. إذا كان طفلك يحتاج إلى لقاح، فسيتم فحصه قبل إعطاء اللقاح لمنع ردود الفعل السلبية.

اختبارات في الدم

لا يلزم إجراء اختبارات الدم دائماً في الاختبارات البدنية السنوية، لكن عندما يبلغ طفلك 4 سنوات، أي قبل أن يبدأ المدرسة مباشرة، يوصى بإجراء تحليل عام للدم. ويهدف هذا إلى التأكد من أن الطفل يتمتع بنظام مناعة صحي؛ لأنه سيتعرض لمسببات الأمراض الجديدة التي يحملها أطفال آخرون. وبصرف النظر عن هذا الاختبار، يوصى عادة بإجراء اختبارات الدم فقط إذا كان الطفل يعاني من مشكلة صحية محددة تتطلب صيانة ومراقبة سنوية.

فحص العين من ضرورات الدراسة

الوقاية هي مفتاح لصحة عين طفلك بشكل عام، ولهذا السبب لا بد من فحص ومراقبة عينيْ طفلك؛ بحثاً عن العلامات المبكرة لأمراض العيون، والتي يمكن أن تساعد على منع فقدان البصر في المستقبل. إذا كانت هناك أي تشوهات، فتابعي مع طبيب عيون ذي خبرة.

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