ارتعاش الرضيع أثناء النوم أسبابه ومخاوفه

قد تلاحظ الأمهات فجأة أن طفلها يرتعش أثناء النوم في بعض الأحيان، وقد يحدث في الذراعين والساقين والعينين والجفون وأصابع اليدين و القدمين والرأس والفم والخدين. يعد الارتعاش أو الوخز حالة خفيفة تنطوي على حركة العضلات اللاإرادية، وعادة ما تظهر خلال المراحل الأولى من النوم، والتي يشار إليها أحياناً باسم "الرمع العضلي أثناء النوم"، وقد تؤثر التشنجات بوجه عام على معظم الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار.

هل من الطبيعي أن يرتعش الأطفال أثناء نومهم؟

وفقاً لموقع "هيلث لاين"، لا يعتبر ارتعاش الوليد أثناء النوم أو الرمع العضلي أثناء النوم حالة خطيرة، حيث تعد التشنجات عند الأطفال أكثر شيوعاً منذ الولادة وحتى عمر ثلاث سنوات، ومع ذلك في معظم الحالات، يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها بين عمر شهرين وستة أشهر. علاوة على ذلك، أثبتت الدراسات أن هذه الحالة ليس لها تأثير طويل أو قصير المدى على الرضع، ولا ترتبط بأي خلل في النمو العصبي.

عندما يرتعش طفل رضيع أو طفل صغير، لا داعي للذعر، ولكن قومي بتصوير مقطع فيديو على هاتفك المحمول لطبيب طفلك لتشخيص المشكلة.

ما الذي يسبب ارتعاش الرضع أثناء النوم؟

لا يزال سبب الارتعاش غير واضح، ومن المثير للاهتمام أن الباحثين لاحظوا أن الارتعاش يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 10 و20 ثانية، وقد يرتباط الارتعاش بالمهارات المتطورة الجديدة لدى الطفل.

متى يكون الارتعاش أثناء النوم مصدر قلق؟

الارتعاش أثناء النوم عادة ما يكون غير ضار، ومع ذلك إذا لاحظت الأم ارتعاشاً أو تصلباً عندما يكون طفلها مستيقظاً، أو إذا كانت لديها مخاوف تتعلق بالنمو، فقد تكون ذلك أعراض تدعو للقلق، ويتطلب إجراء تقييم طبي لاحتمال وجود الحالات الطبية التالية:

1. التشنج الطفولي

يعد التشنج الطفولي هو أحد أنواع الصرع، ويصاب به الطفل بين عمر شهرين إلى 12 شهراً، ولكنه يصبح بارزاً عندما يبلغ عمر الطفل من أربعة إلى ثمانية أشهر.

تستمر النوبات عادةً لثانية أو ثانيتين، ولكنها تحدث على شكل سلسلة كل خمس إلى عشر ثوانٍ. خلال هذه التشنجات الطفولية، يتصلب جسم الطفل، في حين قد تنحني الذراعان والساقان والرأس إلى الأمام، وقد يتقوس الظهر.

2. التشنجات الوليدية الحميدة

تتميز هذه الحالة بنوبات متكررة تبدأ عندما يبلغ عمر المولود ثلاثة أيام، وتختفي عندما يبلغ عمر الطفل من شهر إلى أربعة أشهر.

يمكن أن تشمل النوبات أحد جانبي الدماغ أو كليهما وتؤثر على الجسم بأكمله. قد تشمل العلامات التشنجات والارتعاش وتصلب العضلات وفقدان الوعي.

3. النوبات الحموية

تحدث هذه النوبات عادةً بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى المصاحبة للعدوى (البرد أو الإنفلونزا أو عدوى الأذن). قد يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات من نوبات الحمى. في معظم الحالات، تكون النوبات الحموية شكلاً من أشكال التشنجات. قد تشمل الأعراض فقدان الوعي، والاهتزاز الشديد للذراعين أو الساقين، وتقليب العينين، والصراخ، والشخير، وتيبس الأطراف.

4. الصرع

يسبب الصرع نوبات متكررة، وقد يحدث الارتعاش بسبب الصرع على دفعات مدتها عشر ثوانٍ أو حتى أقل. يظهر الأطفال حديثو الولادة والبالغ عمرهم أقل من شهر المزيد من ارتعاش الوجه، في حين يظهر الأطفال الأكبر سناً المزيد من الوخز في اليدين والقدمين.

يتطلب التشخيص القاطع لأي من هذه الحالات العصبية تقييمات طبية متعددة، واستبعاد الاحتمالات المختلفة، لذلك لا داعي للذعر إذا كان طفلك يرتعش كثيراً، وتحدثي إلى طبيب أطفال أو طبيب أعصاب؛ لأن التشخيص المبكر لأي مشكلة يمكن أن يؤدي إلى علاج أفضل.

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