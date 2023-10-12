يمكن أن يكون الحمل تجربة تغير حياة المرأة والدخول في مرحلة جديدة من الحياة. فعلى الرغم من السعادة التي تشعر بها بعض الحوامل، فإن العديد منهن لديهن مخاوف بشأن مضاعفات الحمل، ويعد الحمل خارج الرحم أحد المضاعفات الخطيرة التي تستحق النظر فيها.

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم، وتحدث جميع حالات الحمل خارج الرحم تقريباً في قناة فالوب، وفي معظم الحالات لا تستطيع البويضة المخصبة البقاء على قيد الحياة خارج الرحم في كيس الحمل، ويمكن للأنسجة النامية أن تلحق الضرر بالأنسجة المحيطة. لكل أم، إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي علامات وأعراض الحمل خارج الرحم وطرق العلاج.

أعراض الحمل خارج الرحم

نظراً لأن الحمل خارج الرحم قد يكون خطيراً، فمن المهم للغاية التعرف إلى العلامات والأعراض المبكرة، والحصول على العلاج المطلوب؛ لأن ترك الحمل دون علاج، يؤدي إلى خطر التمزق والنزيف الذي يهدد الحياة، ومن هذه الأعراض:

ألم حاد أو طعن قد يأتي ويذهب ويختلف في شدته، وقد يكون الألم في الحوض أو البطن أو حتى الكتف والرقبة؛ بسبب الدم الناتج عن تمزق الحمل خارج الرحم، والذي يتجمع تحت الحجاب الحاجز.

ألم أو تقلصات في البطن أو الحوض قد تشعرين به على جانب واحد فقط، ولكن يمكن أن يكون الألم في أي مكان في البطن أو الحوض. قد يكون خفيفاً ومتقطعاً في وقت مبكر، ولكنه قد يكون أيضاً مفاجئاً ومستمراً وشديداً وحاداً، وقد تشعرين أيضاً بالغثيان والقيء.

قد تجدين أن الألم يزداد سوءاً عندما تكون نشيطاً أو عند تحريك الأمعاء أو السعال، فإذا تمزقت قناة فالوب، فقد يكون بطنك منتفخاً.

الألم في كتفك، خاصة عند الاستلقاء، هو علامة حمراء لتمزق الحمل خارج الرحم، ومن المهم الحصول على الرعاية الطبية على الفور، ويعد سبب الألم هو النزيف الداخلي، في منطقة كتفك.

يعد النزيف أو البقع إحدى أكثر العلامات شيوعاً من بين العديد من أعراض الحمل خارج الرحم. وقد يكون الدم أحمر أو بنياً، وقد يكون مستمراً أو متقطعاً، ثقيلاً، أو خفيفاً.

أسباب الحمل خارج الرحم

يمكن أن يحدث الحمل خارج الرحم لسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

هناك خطر متزايد لحدوث حمل خارج الرحم إذا كانت المرأة تعرضت لحمل خارج الرحم في حالات حمل سابقة.

هناك احتمال لحدوث حمل خارج الرحم نتيجة نقل الأجنة أثناء علاج التلقيح الاصطناعي، حيث يمكن للأجنة أن تنتقل إلى قناة فالوب خلال مرحلة الزرع.

عمر المرأة الحامل فوق ال 35 عاماً.

التهاب وتندب في قناة فالوب نتيجة لحالة طبية سابقة، أو عدوى، أو عملية جراحية.

حالات طبية تؤثر على شكل وحالة قناتي فالوب والأعضاء التناسلية.

التدخين، حيث أظهرت الأبحاث أن المدخنين لديهم مستوى متزايد من البروتين PROKR1 في قناة فالوب، وهو من البروتينات التي يمكن أن تعيق نمو البويضة المخصبة، مما يزيد من فرص حدوث الحمل خارج الرحم.

العوامل الهرمونية.

عيوب خلقية.

التشوهات الجينية.

من الأفضل دائماً التحدث مع طبيبك للحصول على تشخيص أكثر دقة لحالتك المحددة. من المهم أن نتذكر أن أي امرأة في سن الإنجاب تكون معرضة لخطر الحمل خارج الرحم، وغالباً لا يتم تحديد أسباب هذا الحمل بدقة.

كيف يمكن علاج الحمل خارج الرحم؟

الحمل خارج الرحم ليس آمناً للأم، كما أن الجنين لن يكون قادراَ على النمو حتى النهاية. من الضروري إزالة الجنين في أسرع وقت ممكن من أجل صحة الأم المباشرة وخصوبتها على المدى الطويل. تختلف خيارات العلاج تبعاً لموقع الحمل خارج الرحم وتطوره.

1. تناول الأدوية

إذا قرر طبيبك أنه لا توجد فرص لحدوث مضاعفات فورية، فيقترح العلاج الدوائي. فإن الدواء الشائع الموصوف هو روماتريكس، والذي يمنع نمو الخلايا سريعة الانقسام أو الكتلة خارج الرحم في هذه الحالة، وهو متوفر على شكل حقنة، ويؤدي إلى أعراض تشبه أعراض الإجهاض، بما في ذلك النزيف والتشنج.

2. الجراحة

يمكن التخلص من الحمل خارج الرحم بتنظير البطن. يتم إجراء شق صغير بالقرب من السرة، ويتم تمرير كاميرا صغيرة إليه للحصول على رؤية أفضل، ثم يقوم الجراح بإزالة الحمل باستخدام الأدوات الجراحية. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الجراحة إلى تندب قناة فالوب، والتي سيتم بعد ذلك إما إصلاحها أو إزالتها (استئصال البوق).

3. الجراحة الطارئة

إذا كانت الحالة تسبب نزيفاً حاداً غير طبيعي، أو تلفاً بسبب فقدان الحمل، فقد تحتاجين إلى جراحة فورية وإزالة الجنين، أيضاً يمكن إزالة الأنبوب في حالة تمزقه.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة لعملية جراحية للحمل خارج الرحم النزيف والألم والتعب والعدوى، وسوف يناقش طبيبك هذه الأمور قبل الإجراء.

بعد تلقي علاج الحمل خارج الرحم (دواء أو جراحة)، قد يستغرق الأمر بعض الوقت؛ حتى ينخفض مستوى هرمون الحمل في جسمك. لذلك، قد لا تصبح دورتك الشهرية طبيعية لبضعة شهور.

الرعاية المنزلية بعد الجراحة

اتبعي تعليمات الطبيب للعناية بموقع الشق في المنزل. الهدف الأساسي هو إبقاؤها جافة ونظيفة أثناء شفائها. يجب عليك أيضاً فحص الشق بحثاً عن علامات العدوى بانتظام، والتي يمكن أن تكون كالتالي:

نزيف حاد وغير قابل للسيطرة عليه.

رائحة كريهة في موقع الشق.

تورم واحمرار.

قد تلاحظين أيضاً بعض البقع الخفيفة وجلطات دموية صغيرة بعد الجراحة، والتي قد تستمر لمدة ستة أسابيع تقريباً بعد الجراحة.

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