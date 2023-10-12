شكرا لقرائتكم خبر عن من المناعة إلى تحسين الهضم.. 7 أسباب تجعلك تتناول العسل مع اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر العسل مع اللبن الدافئ مشروبًا رائعًا ذا طعم مهدئ، وهو أيضًا مصدر قوي للعناصر الغذائية، مع خصائص علاجية هائلة. ووفقا لجامعة العلوم الطبية فإن خليط الحليب والعسل يحسن حالة النوم لدى المرضى. لذلك، يمكن اعتباره تدخلاً فعالاً لتحسين نوعية نوم المرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth .





فيما يلي سبعة أسباب تجعلك تتناول العسل مع الحليب الدافئ كل يوم:

يعزز المناعة

العسل معروف بخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة. عند دمجه مع الحليب الدافئ، فإنه يخلق إكسيرًا قويًا يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك. الاستهلاك المنتظم قد يقلل من قابليتك للإصابة بالعدوى ويساعدك على البقاء بصحة جيدة.

يساعد على الهضم

شرب العسل مع الحليب الدافئ يحسن عملية الهضم. ويمكن أن تساعد إنزيمات العسل في تكسير الطعام، بينما يمكن لمحتوى الكالسيوم الموجود في الحليب أن يهدئ بطانة المعدة. ويعد علاجاً فعالاً لعسر الهضم والانتفاخ.

يعزز النوم بشكل أفضل

ولعل أحد أشهر استخدامات الحليب الدافئ والعسل هو قدرته على تعزيز النوم بشكل أفضل. يمكن أن يكون للحمض الأميني التربتوفان الموجود في الحليب تأثير مهدئ، بينما يساعد العسل في تنظيم إطلاق السيروتونين والميلاتونين، وهما أمران ضروريان لنوم جيد ليلاً.

يهدئ التهاب الحلق

مزيج العسل والحليب الدافئ يخفف من التهاب الحلق والسعال. وخصائص العسل المهدئة تغطي الحلق، في حين أن دفء الحليب يمكن أن يخفف من الانزعاج والتهيج ، مما يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

صحة الجلد

يقدم كل من العسل والحليب الدافئ فوائد لبشرتك. ويمكن أن تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا في مكافحة حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى، بينما يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك، الذي يمكن أن يقشر البشرة بلطف ويفتحها. قد يؤدي شرب هذا الخليط إلى الحصول على بشرة أكثر إشراقًا مع مرور الوقت.

يدعم إدارة الوزن

خلافا للاعتقاد السائد، فإن تناول العسل مع الحليب الدافئ يمكن أن يساعد في الواقع في إدارة الوزن. يوفر هذا المزيج شعورًا بالامتلاء، مما يقلل من إغراء تناول وجبة خفيفة من الخيارات غير الصحية. بالإضافة إلى ذلك، توفر السكريات الطبيعية الموجودة في العسل بديلاً صحيًا للمحليات المصنعة.

غنية بالمواد المغذية

العسل والحليب كلاهما مليئان بالعناصر الغذائية الأساسية. يوفر الحليب الكالسيوم والبروتين وفيتامين د، بينما يوفر العسل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. يضمن الجمع بين هذين المكونين حصول جسمك على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية في عبوة واحدة لذيذة.