شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النحافة.. نظام غذائي يزيد وزنك بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقدم استشاري السمنة والنحافة أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في زيادة وزنهم بشكل صحي، وهو:
-وجبة الإفطار:
رغيف من الخبز الأبيض أو "الفينو" + طبق بيض بالبسطرمة أو مربى بالقشطة أو طبق طعمية أو شرحتين من الجبن الرومي أو الشيدر +عصير برتقال المحلاة بالعسل.
-وجبة الغذاء:
وجبة الغداء يمكنك تناول أي من:
1- طبق شوربة عدس بالعيش المحمر بالسمن أو طبق كشرى كبير.
2- دجاج مقلي مع أرز أو مكرونة أو بطاطس مقلية.
3- لحمة مقلية أو برجر أو شاورما أو كباب حلة مع خبز أو أرز أو بطاطس محمر.
-وجبة العشاء:
خبز فينو أو شامى + بيض مقلى + جبنة رومى + بطاطس محمرة.
وأخيار نصح استشاري السمنة والنحافة، بإمكانية تناول كوب من الحلبة بالعسل قبل النوم، فهي فاتح للشهية طبيعي.
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