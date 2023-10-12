شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز المناعة فى فصل الخريف.. غنية بالفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المناعة هي قدرة الجسم على المقاومة والدفاع ضد مسببات الأمراض الضارة مثل البكتيريا والفيروسات والسموم التي يمكن أن تسبب الأمراض، هو نظام معقد يشتمل على أعضاء وخلايا وجزيئات مختلفة تعمل معًا لحماية الجسم، خلال الخريف قد يضعف جهاز المناعة لدينا بسبب عوامل مختلفة مثل التغيرات في درجات الحرارة، وانخفاض التعرض لأشعة الشمس، وانخفاض النشاط البدني، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا والحساسية الموسمية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





يعد وجود جهاز مناعة قوي أمرًا مهمًا خلال فصل الخريف للمساعدة في منع هذه العدوى ومكافحتها، يمكن لنظام المناعة القوي أن يساعد في تقليل شدة الأمراض ومدتها، يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذي أمرًا بالغ الأهمية لدعم وتقوية جهاز المناعة، من المعروف أن بعض الأطعمة لها خصائص تعزز المناعة بسبب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، وإليك قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك هذا الخريف.

8 أطعمة ستساعد على تقوية مناعتك هذا الخريف:

1. قرع العسل

غني بفيتامين أ، ويساعد قرع العسل في إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تقوي جهاز المناعة. أضف قرع العسل إلى نظامك الغذائي

2. التفاح

يساعد التفاح، المليء بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، على تحسين نظام المناعة لديك وتعزيز صحة الأمعاء.

3. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات طبيعية تحفز جهاز المناعة، مما يجعله أكثر فعالية في مكافحة الالتهابات، قم بتضمين الثوم في نظامك الغذائي

4. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وهي تدعم جهاز المناعة وتعزز صحة البشرة.

5. الكركم

الكركمين، المركب النشط الموجود في الكركم، له خصائص قوية مضادة للالتهابات تعزز المناعة.

6. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب يساعد على تقليل الالتهاب ويدعم نظام المناعة الصحي.

7. الكرنب

يحتوي الكرنب على فيتامينات A وC وK، وهو يقوي جهاز المناعة ويعزز الصحة العامة، استخدمي الكرنب في السلطات

8. الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يعزز المناعة ويحمي من الالتهابات الشائعة.