شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من خطورة تجميد الخبز في الفريزر كارثة موقته يحذر منها العلماء ربات البيوت .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيدة المنزل دائما ما تحتفظ بمخزون من الخبز وهذا أمر طبيعي لأنها بطبيعة الحال تستخدم هذا الخبز على وقت طويل وليكن على مدار أسبوع أو أكثر، ولو أن من الأفضل أن يتم شراء الخبز الطازج،

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وتناوله يوما بيوم ومع هذا لا يوجد أي مشكلة من تخزين الخبز ولكن المشكلة هي في الطريقة التي يتم تخزين الخبز بها، لأن هناك بعض النساء قد يقوم بتخزين الخبز بطريقة خاطئة ينتج عنها تحول في تركيب الخبز الداخلي من حيث المكونات، بما يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان ويشكل خطرا على حياته تابعونا للتفاصيل

.أن سيدة المنزل عندما تقوم بشراء كميات كبيرة من الخبز وتعيد تخزينها في الفريزر هذا الأمر يعتبر خطير للغاية،ويمكن أن يؤثر على صحة الإنسان،

لأن التجميد الزائد يؤدي إلى تغيير التركيبه الداخلي للخبز ونمو البكتيريا على سطحه لهذا سوف نذكر لكم في الفقره القادمه الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز، لتجنب الأضرار الناتجة عن التخزين الخاطئ.

أولا يمكن ان يتم تخزين الخبز في أكياس ورقية نظيفة وجافة خارج الثلاجة ولكن لمدة أقصاها ثلاثة أيام فقط. ثانيا عندما يتم تخزين الخبز في الثلاجة يتم وضعه في في نفس النوع من الأكياس وبدلا من تخزينه في الفريزر يتم تخزينه في الثلاجة على 18 درجة مئوية

، ويفضل أن يتم استهلاك الخبز سريعا في مده اقصاها أسبوع حتى لا تتغير جودته ونكهته التي عليها. : «كارثة بكل المقاييس».. تحذير عاجل من خطورة تجميد الخبز في الفريزر كارثة موقته يحذر منها العلماء ربات البيوت .. ياريتني عرفتها من زمان!!