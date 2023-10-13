شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لدعم الصحة النفسية لطفلك .. منها التواصل وممارسة هواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأطفال الذين يعانون من مشاكل بالصحة النفسية يواجهون صعوبة فى التأقلم مع الأوضاع المختلفة، وأظهرت الدراسات أن هؤلاء الأطفال، إذا تركوا دون علاج من قبل الأخصائيين، من المرجح أن يميلوا إلى الشعور بمشاعر سلبية، ويكون أداؤهم الدراسى ضعيفا، ومع ذلك، عندما يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال بشكل صحيح يمكنهم أن يتعلموا كيف يعيشون حياة أكثر صحة، والتغلب على العديد من القضايا التى تؤثر عليهم.فيما يلي بعض النصائح لتعزيز بيئة إيجابية وصحية نفسيا لكل من الوالدين والأطفال، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.





1. التواصل هو المفتاح

شجع التواصل المفتوح والصادق مع أطفالك. قم بإنشاء مساحة آمنة يشعرون فيها بالراحة عند مشاركة أفكارهم ومشاعرهم. الاستماع الفعال يعزز الثقة ويقوي الروابط بينكما.

2. القيادة بالقدوة

يتعلم الأطفال من خلال مراقبة والديهم.

3. إنشاء إجراءات روتينية

. حدد روتينًا يوميًا ثابتًا للوجبات ووقت النوم والواجبات المنزلية. البيئة المنظمة تقلل من القلق وتعزز الاستقرار.

4. مارس الرعاية الذاتية

إن رفاهية الوالدين جزء لا يتجزأ من التربية الفعالة. خذ وقتًا لنفسك، ومارس الهوايات، ومارس التمارين الرياضية،. حيث يمكن للوالد المتوازن والسعيد تقديم دعم عاطفي أفضل لطفله.

5. كن صبورًا ومتعاطفًا

الأبوة والأمومة تأتي مع تحدياتها. كن صبورا مع نفسك وطفلك. فهم وجهة نظرهم، والتحقق من صحة عواطفهم، وتقديم التوجيه. والتعاطف يبني علاقة عاطفية قوية.

6. تحديد وقت الشاشة

يمكن أن يؤثر الوقت المفرط أمام الشاشات، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الصحة العقلية. شجع الأنشطة الخارجية والهوايات والتفاعلات وجهاً لوجه لتعزيز التوازن الصحي في حياتهم.

7. اطلب المساعدة عند الحاجة

إذا لاحظت علامات مستمرة من الاضطراب العاطفي لدى طفلك، مثل الحزن لفترة طويلة، أو تغيرات في السلوك، أو الانسحاب، فكر في طلب المساعدة المهنية. يمكن لأخصائي الصحة النفسية تقديم الدعم والتوجيه اللازمين.