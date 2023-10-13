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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة مفيدة لزيادة عدد الصفائح الدموية ..لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر
10 أطعمة يمكنها زيادة عدد الصفائح الدموية لديك:
1. البابايا
البابايا غنية بالفيتامينات C وA وE، ويمكن أن تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية والمناعة العامة.
2. السبانخ
تساعد السبانخ، المليئة بالحديد وفيتامين K، في إنتاج ونمو الصفائح الدموية.
3. الرمان
تحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية وتحسين تدفق الدم.
4. البنجر
يشتهر البنجر بخصائصه الطبيعية التي يمكن أن تزيد من عدد الصفائح الدموية بسبب محتواه العالي من الحديد.
5. قرع العسل
غني بالفيتامينات A وC وE، وهو مفيد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية وتعزيز الصحة العامة.
6. الكبد
كونه مصدرًا رائعًا للحديد والمواد المغذية الأخرى، فإن استهلاك الكبد يمكن أن يدعم إنتاج الصفائح الدموية في الجسم.
7. اللحوم الخالية من الدهون
اللحوم مثل الدجاج والديك الرومي غنية بالحديد وفيتامين ب12، وهما ضروريان لصحة الصفائح الدموية.
8. البيض
البيض مصدر رائع للبروتين ويمكن أن يساعد في نمو وتطور الصفائح الدموية.
9. البروكلي
هذه الخضار الصليبية مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين K، وكلاهما ضروري لصحة الصفائح الدموية.
10. الثوم
يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، الذي يعزز إنتاج الصفائح الدموية ويساعد في الحفاظ على نظام الدورة الدموية الصحي.
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