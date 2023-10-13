شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة مفيدة لزيادة عدد الصفائح الدموية ..لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصفائح الدموية، هي أجزاء صغيرة من الخلايا عديمة اللون موجودة في دمنا، إنها تلعب دورا حاسما في تخثر الدم والتئام الجروح، عند تلف الأوعية الدموية أو إصابتها، تتراكم الصفائح الدموية في الموقع لتشكل جلطة، مما يمنع النزيف الزائد، يمكن أن تفيد الزيادة في عدد الصفائح الدموية صحتنا في حالات معينة مثل الجراحة أو النزيف النشط أو الاضطرابات التي تسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية، فيما يتعلق بالنظام الغذائي، في حين أن أطعمة معينة لا يمكنها زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل مباشر، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في الحفاظ على مستويات الصفائح الدموية المثلى، يمكن لنظام غذائي غني بالمواد المغذية والفيتامينات خاصة فيتامين Kوالمعادن مثل الحديد والفولات، ومضادات الأكسدة أن يساعد في دعم صحة الدم بشكل عام، وإليك قائمة الأطعمة المفيدة في زيادة عدد الصفائح الدموية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





10 أطعمة يمكنها زيادة عدد الصفائح الدموية لديك:

1. البابايا

البابايا غنية بالفيتامينات C وA وE، ويمكن أن تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية والمناعة العامة.

2. السبانخ

تساعد السبانخ، المليئة بالحديد وفيتامين K، في إنتاج ونمو الصفائح الدموية.

3. الرمان

تحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية وتحسين تدفق الدم.

4. البنجر

يشتهر البنجر بخصائصه الطبيعية التي يمكن أن تزيد من عدد الصفائح الدموية بسبب محتواه العالي من الحديد.

5. قرع العسل

غني بالفيتامينات A وC وE، وهو مفيد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية وتعزيز الصحة العامة.

6. الكبد

كونه مصدرًا رائعًا للحديد والمواد المغذية الأخرى، فإن استهلاك الكبد يمكن أن يدعم إنتاج الصفائح الدموية في الجسم.

7. اللحوم الخالية من الدهون

اللحوم مثل الدجاج والديك الرومي غنية بالحديد وفيتامين ب12، وهما ضروريان لصحة الصفائح الدموية.

8. البيض

البيض مصدر رائع للبروتين ويمكن أن يساعد في نمو وتطور الصفائح الدموية.

9. البروكلي

هذه الخضار الصليبية مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين K، وكلاهما ضروري لصحة الصفائح الدموية.

10. الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، الذي يعزز إنتاج الصفائح الدموية ويساعد في الحفاظ على نظام الدورة الدموية الصحي.