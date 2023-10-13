شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على وزنك وتجنب السمنة بـ 6 نصائح.. بلاش وجبات سريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعاني الكثيرون من زيادة الوزن والسبب في هذا الأمر القيام بعادات خاطئة يومية تزيد من الإصابة بالسمنة، ويجب التخلص من هذا الأمر عن طريق اتباع العديد من الحيل وأبرزها تناول أطعمة صحية.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية وأيضا آراء الأطباء أن الأطعمة السريعة والإسراف في تناولها تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، وهو ما أكده الدكتور علي جودت استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة.

وأكد استشاري السمنة والنحافة، أن الأطعمة السريعة التي أصبحت وباء في كل البيوت، هى السبب الأساسي في زيادة نسب السمنة، وذلك يرجع إلى احتوائها علي نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية العالية، مع تجاهل الأطعمة المفيدة.

كما أكد أن تناول هناك بعض الأخطاء التي تحدث ونقوم بها وتعرضنا لزيادة الوزن، ومنها، استبدال الطماطم بالصلصة المصنعة، و الإسراف أو الإكثار في وضع الدهون كالزيت في الطعام أثناء الطهي.

وأكمل حديثة د.جودت، أن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والإسراف في تناولها يعد من الأمور المسببة لزيادة الوزن، والأطعمة السريعة من المطاعم العالمية تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وتسبب السمنة.

وحث استشاري السمنة والنحافة، بضرورة تغير عادات الخاطئة واستبدلها بالجيدة، أي ممارسة الرياضة، واستبدال الأطعمة المضرة بالمفيدة.