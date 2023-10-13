8 مشروبات تحمي من هشاشة العظام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حدد خبراء تغذية 8 مشروبات تحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم، وتعزز امتصاص فيتامين D في الجسم، وتحسن صحة العظام وتحميها من الهشاشة.

وقال الخبراء إن على رأس هذه المشروبات يأتي الحليب الذي كان منذ العصور القديمة يُعطى للأطفال والكبار لما يحتويه من دهون صحية ومحتواه العالي من الكاليسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام، كما يعد عصير اللوز والحليب والتمر اللذيذ مصدرًا رائعًا للكالسيوم والمغنيسيوم؛ مما يساعد على تحسين صحة العظام.

وأوصى الخبراء بتناول عصائر الخضراوات الورقية كونها تحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تقوي العظام مثل الكالسيوم، أيضاً فإن مرق العظام مهم جداً لأن الكولاجين والمعادن المتوافران بكثافة فيها، يمكن أن يساعد على تحسين كثافة العظام.

وأشاروا إلى أن تناول عصير الطماطم بكميات معتدلة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة العظام؛ وذلك بسبب محتواه العالي من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من فقدان العظام، كما أن عصير التوت والزبادي الغني بمضادات الأكسدة، ومحتوى البروبيوتيك والكالسيوم يساعد على تحسين صحة العظام.

كما أن عصير البرتقال المدعم، وفق الخبراء، يشتهر بمحتواه الغني بفيتامين C بشكل طبيعي، والذي يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D، أيضاً فإن شاي الأعشاب وهو ما يُعرف باسم النعناع البلدي في بعض البلدان، يحتوي على معادن تدعم صحة العظام.